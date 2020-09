Fiskalni savet podržava povećanje neoporezivog dela zarade

BEOGRAD – Fiskalni savet podržava najavljeno povećanje neoporezivog dela zarade u 2021. godini, izjavio je danas član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov povodom najave vlade da će taj iznos biti povećan sa 16.300 na 18.300 dinara.

Kaže u izjavi za Tanjug da u Fiskalnom savetu načelno podržavaju smanjenje poreza i doprinosa na zarade, a pre svega kroz povećanje neoporezivog cenzusa, ali i da tek treba da vide konkretne brojke.

„To je načelno smer koji podržavamo. Za konkretne brojke moraćemo da vidimo kada izađe budžet kako će to da se složi. Mi ćemo raditi naše projekcije sad u oktobru, pa ćemo izaći sa tim, pretpostavljam da će i Ministartsvo finansija izaći“, kaže Altiparmakov.

Dodao je da će se konkretne cifre razmatrati tek u oktobru.

Povodom odluke vlade o povećanju minimalne zarade za 6,6 odsto od 1. januara, Altiparmakov je napomenuo da pitanje minimalca nije pre svega pitanje za budžet, niti za javne finansije.

„To minimalno utiče na budžet. To je, zapravo, pitanje za privredu i poslodavce da li će i u kojoj meri moći to da isplaćuju. To je od sekundarne važnosti za budžet“, naglasio je Altiparmakov.

Govoreći o penzijama, Altiparmarkov kaže da neće biti lako da se finansira najavljeno povećanje penzija od 5,9 odsto od 1. januara, ali da je ipak moguće.

Poručuje da švajcarska formula za usklađivanje penzija mora da se poštuje i u dobrim i u lošim vremenima.

Altiparmakov kaže da je kuriozitet švajcarske formule da ona ne prati najbliže privredna kretanja, tako da je prošle godine kada smo imali visoku stopu privrednog rasta ona davala 5,4 odsto povećanja, a sada kada, zapravo, imamo krizu ona daje više, tih nepunih šest odsto.

„To jeste izazovno za javne finansije da finansiraju povećanje penzija u sledećoj godini, ali to jeste moguće i to je naravno zakonska obaveza, tako da nema sumnje da će to biti urađeno“, rekao je Altiparmakov.

Naveo je da je stav Fiskalnog saveta da penzije, kao jedna od ključnih i ekonomskih i društvenih sistema, moraju da se usklađuju u skladu sa zakonom i u skladu sa sistemom.

Podsetio je da je prošle godine usvojena švajcarska formula za usklađivanje penzija koju, kaže, Fiskalni savet podržava.

„Švajcarska formula, taj sistem daje sada to povećanje od 5,9 odsto. S jedne strane, švajcarska formula ima široku društvenu podršku, s druge strane, ona jeste ekonomski održava tokom perioda i čitave sledeće decenije i duže“, rekao je Altiparmakov.

Važno je, naglasio je, da u narednim godinama i čitavo društvo i penzionerske organizacija, pa i političari, znaju da cene švajcarsku formulu i da nemamo posle neke zahteve za menjanje u nekim narednim godinama, kada će možda ona propisivati neko manje povećanje nego što bi neki slojevi društva to želeli.

„Neće biti lako da se finansira to povećanje, ali će biti moguće. Ključno je da ne zaboravimo tu žrtvu koju će podneti radni deo stanovništa Srbije i u narednim godimama i da poštujemo švajcarsku formulu i u dobrim i u lošim vremenima“, naveo je Altiparmakov.

(Tanjug)

