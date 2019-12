Flaj Bosna i aerodrom Sarajevo dogovorili otplatu duga

SARAJEVO – Aviokompanija Flaj Bosnia (FlyBosnia) i Međunarodni aerodrom Sarajevo postigli su dogovor o otplati duga za aviousluge, izjavila je danas portparolka kompanije Flaj Bosnia Aida Cvijetić.

Najavljeno je da će ova aviokompanija će od marta uspostaviti direktne letove za Pariz, prenosi Klix.

Kompanija je ranije saopštila da razmatraju preseljenje iz Sarajeva u Tuzlu i Mostar jer im je aerodrom u Sarajevu preskup za operacije, odnosno da je u Sarajevu taksa 30 evra, a u Mostaru i Tuzli po 5 evra.

„Sa aerodromom u Tuzli dogovaramo letove za London, iz Mostara će biti uspostavljen let za Rim, dok će iz Sarajeva od marta biti direktan let za Pariz i to je ono na što smo sada najviše fokusirani“, rekla je Cvijetić.

(Tanjug)