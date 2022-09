Fond PIO: Rok za ucenicke potvrde o skolovanju istice sutra

BEOGRAD – Učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, do sutra moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena isplata primanja, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Rok za studente je kraj oktobra a na potvrde, koje se mogu predati lično ili poslati poštom filijali Fonda PIO koja im isplaćuje penziju, neophodno je upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija.

Inače, učenici porodičnu penziju mogu da koriste do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 20 godina života, a studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove do navršenih 26 godina.

(Tanjug)

