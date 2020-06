Fond za razvoj utvrdio posebne uslove podrške za likvidnost

BEOGRAD – Fond za razvoj utvrdio je posebne uslove finansijske podrške za privredne subjekte čija je registrovana pretežna šifra delatnosti iz oblasti turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja, navodi se na sajtu Privredne komore Srbije.

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID–19, utvrđeno je da je rok otplate kredita do pet godina, koji uključuje grejs period do dve godine, a ukupno trajanje kredita je do 24 meseca grejsa i do 36 meseci otplate.

Foto:Tanjug/F.Krainčanić

(Tanjug)

