FondPIO finansijski stabilan, sve manje dotacije iz budzeta

BEOGRAD – Zbog bolje uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje tokom ove godine, od maja iz republičkog budžeta nisu povlačena nedostajuća sredstva za isplatu penzija korisnicima iz kategorije zaposlenih, izjavio je zamenik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović.

Na sajtu Fonda PIO se navodi da je on, objašnjavajući koliko je važna ova činjenica, istakao da penzioneri iz kategorije zaposlenih čine 84,8 odsto od ukupnog broja penzionera i da imaju najveću prosečnu penziju od svih kategorija penzionera.

„Od isplate aprilskih penzija do poslednje isplate transferisana su samo sredstva kao podrška ostvarenju prava u skladu sa Zakonom o PIO i posebnim propisima, odnosno zakonska obaveza iz budžeta prema Fondu kao isplatiocu prava, dok nijedan dinar nije dotiran u smislu nedostajućih sredstva za isplatu penzija“, rekao je on.

Ocenio je da se, budući da je na ovaj način iz sredstava Fonda PIO obezbeđena isplata penzija za oko 1,4 miliona penzionera, može govoriti o stabilnom finansijskom statusu Fonda PIO.

Napomenuo je da se za isplatu penzija korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti, kojih je 6,5 odsto od ukupnog broja penzionera, ne povlače nedostajuća sredstva iz budžeta, jer prihodi ove kategorije osiguranika pokrivaju rashode korisnika prava.

Prema njegovim rečima uplaćeni prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za prvih 10 meseci su veći od planiranih za 12,28 milijardi dinara, odnosno 2,32 odsto, a razlozi za to se nalaze u nominalnom rastu zarada i stalnom rastu registrovane zaposlenosti.

Ognjenović je naveo da učešće prihoda od doprinosa u finansiranju rashoda Fonda stalno raste od 2012. godine i da je to omogućilo da se svake godine sve manje sredstava iz republičkog bužeta izdvaja za dotaciju penzija.

Istakao je da su pre 10 godina nedostajuća sredstva za isplatu penzija, koja su dotirana iz budžeta, iznosila više od 48 odsto, dok je danas taj procenat jednocifren.

“ Za 2022. godinu procenjeno je učešće transfera iz budžeta od 12,9 odsto ili 101,2 milijarde dinara, od čega se 38,7 milijardi dinara odnosi na transfere koji su podrška ostvarenju prava u skladu sa Zakonom o PIO i posebnim propisima, što država svakako transferiše bez obzira na prihode Fonda“, rekao je Ognjenović.

Dodao je da je preostalih 62,5 milijardi dinara planirano za nedostajuća sredstva prilikom isplata penzija i da ako bi, ako bi se posmatrao samo deo koji je dotacija za nedostajuć sredstva za penzije, učešće budžetskih sredstava bi za celu 2022. godinu iznosilo osam odsto u ukupnim prihodima i primanjima Fonda.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je nedavno, obrazlažući rebalans budžeta u Skupštini Srbije, da se novembarska povišica penzija od devet odsto u celini pokriva sredstvima iz izvornih prihoda Fonda, odnosno iz uplaćenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i da država neće morati da dotira nijedan dinar za isplatu ove povišice.

(Tanjug)

