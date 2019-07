Francuski „Alstom“ zainteresovan za isporuku sistema za metro

BEOGRAD – Vršilac dužnosti direktora JKP „Beogradski metro i voz“ Stanko Kantar izjavio je danas da je francuska kompanija „Alstom“ zainteresovana za isporuku voznih sredstava i sisteme – kontaktne mreže, mašinske elektrosisteme u okviru metroa.

Kako je podsetio, sporazum o razumevanju sa Francuskom potpisan je još 2011. godine kao i da postoji međunarodni ugovor sa kineskom stranom.

Kantar za RTS kaže da je „Alstom“ zainteresovan za isporuku voznih sredstava i da to piše u dokumentu, ali da tu, dodaje, nije definisan građevinski deo.

Taj građevinski deo trebalo bi da finansira Kina na osnovu ugovora o saradnji između dve zemlje.

Vrednost projekta je, kako je rekao ministar finansija Siniša Mali, četiri milijarde evra.

„To je procenjena cena iz generalnog projekta koji je radila francuska kompanija ‘Ežis’ i mi tek treba da radimo objedinjenu cenu projekta koji će da definiše tačne vrednosti“, rekao je Kantar.

Ono što sledi, kaže, je da se uradi dobar geološki elaborat koji eventualno može da pokaže „da li imamo veće probleme nego što očekujemo, naveo je Kantar.

„Pošto je Beograd već dosta izbušen tokom prethodnih decnija imamo sada već dosta dobre podloge“, ukazao je Kantar.

Plan je da izgradnja prve dve trase beogradskog metroa počne krajem sledeće godine i to i na Makiškom polju.

„Sada je u postupku izgradnja hidrotehničkog rešenja Makiškog polja, jer tamo imamo Železnicku reku i Žarkovački potok, sliv površinskih voda sa Železnika i Žarkova. Treba da se uradi plan generalne regulacije šinskih sistema“, objasnio je Kantar.

Prema njegovim rečima, sledeće nedelje će biti raspisan konkurs za izradu geološkog elaborata za prvih 17 kilometara i to će, kako kaže, biti najobomniji elaborat koji rađen u poslednjih nekoliko decenija.

Takođe, naveo je, radi se elaborat zaštite životne sredine…

Kantar kaže da očekuje pomoć u iskustvima i znanjima akademske zajednice jer je nedavno potpisan sporazumi o saradnji sa dekanima nekoliko beogradskih fakulteta.

Konačna trasa prve dve linije metroa je utvrđena – one će ići od Železnika do Mirijeva i od Mirijeva do Zemuna, ali planirana je i treća.

„U planu generalne regulacije šinskih sistema biće definisana i trasa treće linije. Ono što nije pokriveno sa četiri linije BG-voza i dve linije metroa to je Banjica, Voždovac, Autokomanda, Prokop i to treba povezati trećom i naravno blokovi na Novom Beogradu, tako da je to cilj da se pokrije u jednom trenutku“, rekao je Kantar.

Prva linija metroa imaće četiri zajedničke stanice sa BG- vozom, druga dve, i one bi po procenama trebalo da preuzmu 45 odsto javnog prevoza, rekao je Kantar.

Generalnim projektom je za gradnju prve faze definisano četiri i po godine, i ako se sa gradnjom počne 2020. godine, onda bi 2025. bilo moguće voziti se metroom.

(Tanjug)