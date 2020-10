Frilenseru zaračunali poreze za četiri godine s kamatama

Od objave saopštenja Poreske uprave, frilenseri koji su primali uplate iz inostranstva su u neizvesnosti šta ih čeka. Nadležni poručuju kako je to bio lep potez PU, s obzirom na to da je na vreme obavestila frilensere da se sami prijave. Međutim, u slučaju ovog frilensera je sve počelo još u junu, kada su nadležni imali sve njegove izvode iz banke.

Juče mu je stiglo rešenje. Kako kaže, uložio je žalbu tražeći da mu bar priznaju da je pravio autorska dela, s obzirom na to da radi na kreiranju mobilnih igara, ali mu ni to nisu priznali, tako da će mu poreska osnovica biti mnogo veća. Odnosno, umesto na 66 odsto, sve poreze i doprinose će plaćati na 80 odsto zarade.

Prema računici koja se nalazi u njegovom rešenju, potrebno je da plati 20 odsto poreza, 25,5 za PIO i 10,3 procenta za zdravstveno, što su sve propisane dažbine za uplate iz inostranstva, koje se računaju kao prihod.

„Na sve to idu nenormalne kamate. U mom slučaju, za 2017. godinu dodaju skoro 40 odsto za kamate. Sve u svemu, rok za plaćanje mi je 15 dana. Imam pravo i na žalbu, ali ona ne zaustavlja izvršenje”, kaže sagovornik, koji svoje klijente nalazi preko Upworka.

On još uvek nije uputio zahtev za da reprogramira dug, jer mu je rešenje stiglo juče, ali za sada kao izlaz vidi to da ga to otplaćuje na rate. Međutim, plaši se da ako reprogram bude samo dve godine, to bi značilo da će on svakog meseca morati da plaća oko 3.000 evra, kako bi namirio sve zaostale dugove sa kamatom.

Kako kaže, ima osećaj da ga je država proglasila kriminalcem i stvorila utisak u javnosti da ljudi poput njega leže na milionima, što nema veze s realnošću. Zato nismo izneli njegove lične podatke, kako ga ne bismo dodatno ugrozili, a on zaključuje da mu nije bila ideja da vara državu i namerno izbegava plaćanje bilo čega, već jednostavno o tome nije ni razmišljao. Pritom on nije usamljen slučaj, prema različitim procenama u Srbiji oko 100.000 ljudi radi na taj način.

Podsetimo, Poreska uprava je nekoliko puta izašla s informacijom da ima podatke o svim fizičkim licima koja su primali prihode iz inostranstva, a na njih nisu plaćali porez. Kako su rekli, to je činilo manje od jednog procenta. Međutim, PU nije odgovara na pitanja Startit Dnevnika poslata 14. oktobra, o broju tih frilensera, načinu na koji treba da obračunaju sve što duguju, od kog perioda to treba da čine i da li postoji mogućnost reprograma.

