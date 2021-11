Gan: Britanski biznis u Srbiji cveta, mnogi spremni da ulažu

BEOGRAD – Stručnajk za investicije iz Londona Džejms Gan ocenio je danas da britanski biznis u Srbiji cveta i to u oblasti infrastrukture, nekretnina, bezbednosti tehnologija budućnosti koje će, kako je rekao, između ostalog omogućiti i proizvodnju elektičnih automobila.

„Poslednje četiri godine u Srbiji otvoreno je oko 2.000 poslova, najviše u oblasti IT, nekretnina … Investitori dolaze u Srbiju zbog toga što ljudi znaju engleski, visokoobrazovani su, imaju dosta inženjera. Dolaze zbog manjka talenata u Britaniji i dobrih prilika“, rekao je Gan za Tanjug nakon šete Britansko srpske konferencije održane u Klubu poslanika.

On tvrdi da najveći broj investitora dolazi iz malih i srednjih kompanija, a ne iz velikih i da svi oni žele da rade u okruženju u kojem neće imati velike troškove.

Kaže i da su olakšice koje država Srbija nudi veoma atraktivne za strane, pa i za britanske investitore.

Gan dodaje da su sa druge strane ugovori o slobodnoj trgovini koje Srbija ima sa Rusijom, Kinom, Turskom, a takođe i EU, razlog zašto mnogi žele da poslovanje izmeste u Srbiju.

Mnogi su spremni da dođu, nisu sve to velike kompanije kao Astra Zeneka ili Rio Tinto, već male i srednje, vezane za blokčejn, finteć, sajber sekjuriti, veštačku inteligenciju, rekao je Geri.

I Džejms Tornli, direktor KP Advisory, kaže za Tanjug da investitori iz Britanije vole da vide fleksibilnosti, niske poreze i odlične olakšice, sve što postoji u Srbiji.

Okvir podsticaja je sjajan, najbolji u regionu, rekao je Tornli.

Bivši ministar, advokat Milan Parivodić smatra da je struktura podsticaja za privlačenje investicija dobro osmišljena, zbog čega nivo interesovanja nikada nije bio viši.

Sistem podsticaja atraktivan je i prava je šteta što ga Britanci ne koristi u meri u kojoj to čine nemačke, kineske, koreanske, francuske komapnije koje dobijaju „polovinu fabrike bukvalno gotovo besplatno“, rekao je Parivodić.

Parivodić je naglasio da su olakšice atraktivne i da je tržište konkurentno u poređenju sa mnogima u okruženju. Dodao je da Srbija sada mora da radi na vladavini prva, ali da su sve kompanije zaštićene bilateralnim investicionim ugovorima.

„Britanske kompanje gube sve te olakšice, što Nemci ne rade i ovo im je poziv na buđenje“, rekao je Parivodić.

(Tanjug)

