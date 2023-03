Gavrilović: Građani koji sada uzmu stambene kredite prolaze bolje

BEOGRAD – Iz Udruženja potrošača Efektiva, Dejan Gavrilović, izjavio je danas za Tanjug da postoji šansa da, s obzirom na postojeće stanje, građani koji sada uzmu stambene kredite prođu bolje, jer bi u nekom narednom periodu moglo doći do pada kamatnih stopa.

On je rekao da je bio period od nekih sedam, osam godina kada su bile niske kamatne stope, kako za kredite u evrima tako i za kredite u dinarima.

„Stambeni krediti u evrima su bili nikad povoljniji, euribor je bio dugo negativan, kada se na to doda marža banke, kamatne stope su bile 2-2,5 odsto“, rekao je Gavrilović.

U prethodnom periodu vrednost euribora se kretala od 4,5 skoro 5 odsto, pa je pao na -0,5 odsto, zatim je počeo da raste i sada je 3,5 odsto, dodao je Gavrilović.

On je rekao da je period niskih kamatnih stopa bio mamac za građane, i oni sada plaćaju znatno veće kamatne stope.

„U ovom trenutku belibor nije stigao da isprati rast referente kamatne stope, tako da je on sada manji, on je sada 5,5 odsto a kamatna stopa 5,75 odsto, ali će se to tokom sledeće nedelje nivelisati, i belibor će biti oko 5,8 odsto“ rekao je Gavrilović.

On je dodao da banke nikada ne gube, i to će se videti kada izađu bilansi banaka za 2022. godinu.

Narodna banka Srbije je povećala referentu kamatnu stopu, kao i Evropska centralna banka, ali se niko ne pita gde odlazi taj novac, naglasio je Gavrilović.

Narodna banka Srbije od aprila prošle godine do sada 12 ili 13 puta povećala referentu kamatnu stopu.

(Tanjug)

