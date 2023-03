Georgijeva: Globalna ekonomija se suočava sa rizicima po finansijsku stabilnost

VAŠINGTON – Izvršna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalina Georgijeva upozorila je da se globalna ekonomija suočava sa rizicima po finansijsku stabilnost zbog turbulencija u bankarskom sektoru.

Georgijeva je rekla da su rastuće kamatne stope izvršile pritisak na dugove, što je izazvalo „stres“ u vodećim ekonomijama, uključujući među zajmodavcima, preneo je „Gardijan“.

Ona je kazala da će svetska ekonomija ove godine porasti za samo tri odsto jer će rast troškova zaduživanja, u kombinaciji sa ratom u Ukrajini i ožiljcima od pandemije kovid-19, ugušiti rast.

Pridružujući se sve brojnim upozorenjima ekonomskih lidera, izvršna direktorka MMF je navela da je jasno da su rizici po finansijsku stabilnost porasli nakon nedavnog kolapsa Banke Silikonske doline i posredništva švajcarske vlade u spašavanju Kredi Svis od strane banke UBS.

„U vreme sve većeg nivoa dugova, brza tranzicija sa produženog perioda niskih kamatnih stopa na mnogo više stope, neophodne za borbu protiv inflacije, neizbežno stvara stres i ranjivost, što je dokazano nedavnim dešavanjima u bankarskom sektoru u nekim naprednim ekonomijama“, rekla je Georgijeva na konferenciji u Pekingu.

Ona je iznela svoje mišljenje nakon što je Evropska centralna banka (ECB) saopštila da će nedavna previranja u bankarstvu imati uticaj na poslovanje i rast.

Centralna banka EU strahuje da će problemi u bankarskom sektoru rezultirati nižim rastom i usporiti inflaciju, rekao je potpredsednik ECB Luis de Gvindos u intervjuu za „Biznis post“.

„Naš utisak je da će oni dovesti do dodatnog pooštravanja kreditnih standarda u evrozoni. I možda će se to dovesti do nižeg rasta i niže inflacije“, kazao je on.

(Tanjug)

