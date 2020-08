'Gold gondola' na Zlatiboru puštena u probni rad, putnici možda od jeseni

Panoramska žičara na Zlatiboru, nazvana „Gold gondola“ danas je puštena u probni rad, saopštila je Opština Čajetina.

S devet kilometara trase to je najduža panoramska gondola na svetu i najveća je infrastrukturna investicija Opštine sa 13 miliona evra iz lokalnog budžeta.

Posle testiranja koje će trajati narednih mesec do mesec i po, najavljeno je da će se do kraja septembra znati kada će prvi putnici moći da se od centra Zlatibora do vrha Tornika voze žičarom sa 36 stubova, tri stanice i 55 kabina – „gondola“.

„Da se narod vozi, da vidi Zlatibor i Srbiju iz jedne druge perspektive koja nije opterećena ličnim i političkim interesima, nego nesebičnim odricanjem“, poželeo je predsednik Opštine Milan Stamatović.

Direktorka JP „Gold gondola Zlatibor“, Bojana Božanić, rekla je da je na današnji dan pre pet godina postavljen kamen-temljac na početnoj stanici žičare.

Po njenim rečima, cilj je da se u zlatiborskom kraju u narednih sedam do deset godina ostvari mnogo veći broj noćenja nego danas.

