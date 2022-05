Grad pogodio Vrnjačku banju i Kragujevac, utvrđuje se steta

BEOGRAD – Grad je juče popodne i noćas izazvao štetu u okolini Vrnjačke Banje i Kragujevca i u toku je procena štete koju rade osiguravajuće kuće i lokalni inspekcijski organi, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišao magacin Republičke direkcije za robne rezerve u Beogradu.

„Na dve tačke imamo prijavu grada koji je izazvao štetu, to je u Vrnjackom kraju i u Kragujevcu. To se desilo juče posle podne i u toku noći, ekipe su na terenu, u kontaku smo sa Asocijacijom malinara da li oni imaju eventualne štete. To će osiguravajuće kuće i lokalni inspekcijski organi koji su nadležni za to, da izvrše procenu“, rekao je Nedimović.

Naveo je da su u poslednja tri dana ispaljene 1.003 rakete sa 114 protivgradnih linija odbrane.

„Mi smo u poslednje četiri godine potpuno renovirali i uveli automatsku protivgradnu obranu na području radarskih centara Samoš, Bajša i Fruška gora, dakle kompletna Vojvodina je pokrivena. Hrvatska i Mađarska nemaju ovakav način protivgradne zaštite, tako da se mi sami branimo od svih gradonosnih oblaka koji odatle dolaze“, naveo je Nedimović.

Podsetio je da je Radarski centar Valjevo potpuno pokriven automatskim stanicama za protivgradnu zaštitu, koja se pokazala veoma efikansom, jer u poslednje tri godine tamo štete od grada gotovo da nije ni bilo.

Nedimović je rekao kako je polovina površine koju brani Radarski centar Bukulja pokrivena automatskom protivgradnom odbranom i da je u toku završetak opremanja ostalih stanica na tom terenu.

„Sada radimo sa Republikom Srpskom da zaštitimo Zapadnu Srbiju na prostoru od Vlasenice do Višegrada. Tamo se radi četrdesetak proitivgradnih automatskih stanica i time ćemo potpuno zaokružiti Zapadnu Srbiju, koja nam je najizdašniji voćarski kraj“, rekao je Nedimović.

(Tanjug)

