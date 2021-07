Gradnja brze saobraćajnice do Golupca od septembra, oktobra

BEOGRAD – Radovi na izgradnji brze saobraćajnice od skretanja sa autoputa za Požarevac do Golupca počinju u septembru ili oktobru i trajaće tri godine, najavio je danas v.d. dirketora Puteva Srbije Zoran Drobnjak.

„Izabraćemo izvođača radova koji da najbolju ponudu. Radovi treba da budu završeni u 2024. godini“, kazao je Drobnjak gostujući na Prvoj.

Kaže da se u istočnoj Srbiji trenutno radi oko 200 kilometara puteva.

„Rekonstrukcija puta se radi od Donjeg Milanovca do Kladova, oko 63 kilometra, radimo od Donjeg Milanovca preko Porečkog mosta ka Rudnoj Glavi i Majdanpeka, pa od Kučeva do Majdanepka… To je skoro 200 kilometara. Nastavićemo dalje i juče smo se dogovorili da radimo i od Donjeg Milanovca do Golupca u dužini od 52 kilometra“, naveo je Drobnjak.

Očekuje da će u septembru ili oktobru biti otvoreni radovi i na gradnji brze saobraćajnice od Kragujevca do Mrčajevaca u dužini oko 60 km.

Drobnjak je dodao da će i na tom projektu biti angažovane domaće firme.

(Tanjug)

