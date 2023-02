Gradnja brze saobraćajnice Sombor – Kikinda počinje u prvoj polovini 2023.

BEOGRAD – Izgradnja brze saobraćajnice, koja će spojiti Bački breg na granici sa Mađrskom i Nakovo na granici sa Rumunijom pokrenuće razvoj severa Vojvodine, poručio je u Novom Sadu ministar građevinarstva Goran Vesić, a pokrajinski premijer Igor Mirović je najavio da će radovi početi u prvoj polovini ove godine.

Saobraćajnica dužine 175 kilometara spojiće dva granična prelaza, i između njih Sombor, Kulu, Vrbas, Bečej, Novi Bečej i Kikindu, a u Novom Sadu održan je sastanak Radne grupe koja je pratiti realizaciju tog projekta, a koju čine ministar Vesić, Igor Mirović, predstavnici pokrajinskih institucija, opština, republičkih preduzeća, arheolozi…

„Zahvalan sam Igoru Miroviću i svima u Pokrajinskoj vladi, opštinama na velikom naporu koji su uložili kako bi radovi na izgradnji brze saobraćajnice Bački breg – Nakovo, koja će povezati šest vojvođanskih opština ali i Srbiju, Mađarsku i Rumuniju bili brzo pokrenuti“, rekao je Vesić nakon sastanka.

To je, istakao je, primer kako treba da se radi, jer će Radna grupa probleme rešavati u hodu, što garantuje da će brza saobraćajnica, najduža u Srbiji koja će se graditi kao jedan projekat, biti brzo završena i promeniti život ljudima u tom delu Vojvodine, navedeno je u saopštenju ministarstva.

„Svaki autoput ili brza saobraćajnuca nisu samo saobraćajno povezivanje, već znače nove investicije, radna mesta, bolji standard građana, mogućnost za razvoj turizma…“, napomenuo je ministar Vesić.

On je ukazao da izgradnja ovog puta nije važna samo za Srbiju, već i za Evropsku uniju, jer predstavlja najbržu vezu Rumunije prema Mađarskoj, što znači da će biti veoma frakventan.

„Ta brza saobraćajnica biće pokretač razvoja ovog dela Vojvodine. Građani to zaslužuju, jer su među opštinama koje će put povezati, neke koje su zaista bile zapostavljene i bez većih ulaganja“, rekao je Vesić.Vesić je naveo i da će u narednim godinama, kada je reč o infrastrukturi, najviše ulaganja biti upravo u Vojvodini, te podsetio da projekte izgradnje Fruškogorskog koridora, tri mosta u Novom Sadu.

On je rekao da se nada da će ove godine biti potpisan ugovor za izgradnju brze saobraćajnice Beograd – Zrenjanin – Novi Sad.

„To će biti treći put koji će se graditi u Vojvodini“, istakao je Vesić, dodajući da nakon završetka dela obilaznice oko Beograda, koji se privodi kraju, sledi izgradnja poslednjeg dela obilaznice do Pančeva a potom i brze saobraćajnice Pančevo – Vršac – rumunska granica, što će biti četvrti autoput ili brza saobraćajnica u Vojvodini u izgradnji.

Podsetio je da se uveliko gradi brza pruga Novi Sad – Subotica, dok se na terotiriji pokrajine nalaze i dve regionalne pruge, o čijoj je obnovi razgovarao sa predstavnicima EU, a to su pruge Sombor – Vrbas i Pančevo – Zrenjanin – Kininda – Kanjiža – Subotica.

Ministar je naveo i da je budućnost železničkog saobraćaja u kargo transportu, te da će sve te pruge biti brzine 120 kilometara, što znači da će se koristiti i za putnički i za kargo prevoz.

„Mnogo se ulaže u Vojvodinu. Svaki deo Srbije zaslužuje da bue razvijan, jer će doneti nove investicije, bolji i komforniji život ljudi. Upravo zato i služe saobrajaćajnice koje gradimo“, rekao je Vesić.

On je zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću što je prepoznao autoput Bački breg – Nakovo kao prioritet za ovu godinu, dodajući da će put graditi azerbejdžanski Azvirt.

„Ako ovako nastavimo, brzo ćemo graditi i brzo izgraditi ovaj put, koji žitelji tog dela Vojvodine čekaju decenijama“, rekao je Vesić.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da se raduje što će ove godine konačno početi izgradnja dugo očekivanog puta od Bačkog Brega do Nakova, koja će se, precizirao je, graditi u naredne tri do pet godina.

Dodao je da će radovi početi od deonice Bačko breg – Sombor.

„Drago mi je što je vlada, na inicijativu predsednika Sbrije, uspela da pripremi sve što je neophodno da već tokom prve polovine godine počnemo sa radom. Koordinisaćemo sve sa nadležnim ministarstvom, koje vodi minstar Vesić. Ovo je velika i važna vest za Srbiju. Nastavlja se njena obnova, izgradnja puteva i to je ono sa čim možemo da se ponosimo“, rekao je Mirović.

Kazao je da su u toku pripreme za izgradnju brze saobraćajnice.

„Ove godine počeće izgradnja brze saobraćajnice Ib reda, od graničnog prelaza Bački Breg sa Mađarskom do graničnog prelaza Nakovo sa Rumunijom, odnosno od Sombora do Kikinde, u dužini od 175 kilometara, koja će trajati naredne dve do tri godine. Zajedno sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem, predstavnicima Koridora Srbije, Puteva Srbije, svih lokalnih samouprava koje se nalaze na trasi puta – Sombora, Kule, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja i projektantima definisali smo ciljeve i zadatke za ovaj veliki i važan posao za celu Srbiju, posebno za sever Vojvodine“, rekao je Mirović.

Naveo je da je na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića Vlada Srbije pripremila neophodne procedure da tokom prve polovine godine počnu radovi na izgradnji ove saobraćajnice.

„Nastavljamo sa obnovom Srbije, sa izgradnjom puteva, i to je ono čime ćemo moći da se ponosimo“, istakao je Mirović.

(Tanjug)

