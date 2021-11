Grčić: Struja za građane nece poskupeti i bice je dovoljno

BEOGRAD – Cena struje za građane sigurno neće poskupeti do kraja ove godine i najmanje do polovine naredne, rekao je danas v.d. direktora EPS Milorad Grčić.

„Cena struje za građane nije u planu da poskupi i građani mogu da budu mirni“, rekao je Grčić za Prvu.

Kaže da je stabilnoj situaciji u Srbiji doprinelo odlično planiranje unutar EPS – a, to jest vođenje računa o svakom proizvodnom kapacitetu, kao i potpuna podrška predsednika Aleksandra Vučića i njegova politika da očuvamo sve kapacitete, termo i hidro.

„To je dovelo do toga da Srbija danas ima svoju proizvodnju struje i to je osnovni razlog zašto Srbija ima struju. Zahvaljujući tome možemo da kažemo svim građanima Srbije da ne brinu u narednom periodu, da će imati struju i to po ceni koju danas plaćaju, a koja je najjeftinija u Evropi“, poručio je Grčić.

(Tanjug)

