Grčka ekonomija ponovo u fokusu Brisela

ATINA – Grčki kreditori zabeležali su ozbiljna kašnjenja u sprovođenju prethodnih aktivnosti potrebnih za okončanje druge procene nakon spašavanja grčke ekonomije od kolapsa, dovodeći u opasnost mere u vrednosti od milijardu evra, čije je dospeće u martu, piše grčki list Katimerini i ističe da se na taj način šalje negativna poruka tržištima o stanju grčke ekonomije.

U Briselu je široko rasprostranjen pesimizam u odnosu na to da li će Grčka ispuniti svoje obaveze do 27. februara, ali predstavnici kreditnih institucija nisu isključili mogućnost da Grčka završi prethodno preuzete aktivnosti do sastanka Evropske grupe 11 marta. Zapravo, ni jedno od 16 prethodno preduzetih aktivnosti nije okončano, ali evropski izvori kažu da je došlo do značajnog napretka na nekoliko frontova. “Biće preteško za grčku vladu da završi sve preuzete obaveze u roku od šest dana”, rekao je jedan evropski zvaničnik za Katimerini.

Kreditori su u stalnim pregovorima sa Atinom u pokušaju da se što pre pronađe rešenje. “Možemo da postignemo dogovor u naredna 24 sata, ali to zavisi od volje grčke vlade”, rekao je zvaničnik evrozone Katimeriniju.

Najveća prepreka u ovom trenutku je plan grčke vlade o zaštiti domova dužnicima. Pripremljeni nacrti nisu zadovoljavajući za kreditore, te zahtevaju proširenje zaštite za korporativne kredite.

Druge zabrinjavajuće tačke su procenat otplate dospelih neplaćenih obaveza države i ugovor o koncesiji za autoput “Ignatija Odos”.

Ako Atina ne završi svoje obaveze do 27. februara ili najkasnije do 11. marta kada je zakazan sastanak sa Evrogrupom, moguće je da Evrogrupa odobri Grčkoj još jedan mesec i ponovo da razmotri grčko pitanje na sastanku u aprilu, iako bi to bio negativan signal za tržište novca.

U međuvremenu, Evropski mehanizam za stabilnost je imenovao bivšeg evropskog komesara Joakina Almunia za visokog nezavisnog procenitelja finansijske pomoći Grčkoj.

(Tanjug)