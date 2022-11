Grejna sezona uspesno počela, zbog odlaganja usteda 50 mln €

BEOGRAD – Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović izjavila je danas da je grejna sezona u Srbiji uspešno počela, kao i da je odlaganjem početka grejne sezone ostvarena ušteda veća od 50 miliona evra.

„Potrebno je da se uhodamo, primećeni su neki rutinski kvarovi, ali ništa što ranije nije bio slučaj „, rekla je Đedovićeva.

Poručila je da će svi građani koji još nisu priključeni na sistem dobiti grejanje tokom dana.

Ona je rekla za Pink da je Srbija spremna za zimu, da su zaključno sa 10. oktobrom završene sve pripreme, kao i da se na nabavci energenata vredno radilo u prethodnom periodu.

„Situacija je globalno neizvesna i ne zavisi samo od nas i ono što smo mogli da uradimo jeste da pripremimo dovoljne rezerve energenata. U Mađarskoj imamo oko 380 miliona kubika gasa i to je nešto na čemu je tehnička vlada vredno radila, u skladištu Banatski dvor imamo oko 280 miliona kubika gasa. Ako dođe do nepredviđenih situacija imamo dovoljno energenata da to prebrodimo“, rekla je Đedovićeva.

Govoreći o odlaganju grejne sezone, ona je kazala da je važno racionalno i odgovorno ponašanje države, privrede i građana i podsetila da su izdate smernice za uštedu.

„Pomeranjem grejne sezone je ostvarena ušteda veća od 50 miliona evra. To je ogroman novac“, navela je Đedovićeva.

Ministarka je ukazala i da Srbija ima potrebne rezerve mazuta, skoro 20.000 tona, kao i rezerve uglja.

Kada je reč o hidroelektranama, Đedović kaže da se situacija stabilizovala, ali ukazuje da su od 22. oktobra hidroelektrane proizvodile oko 15 odsto što je manje od standardnih 30 procenata.

„Falilo nam je i morali smo da uvezemo deo koji je bio minimalan u odnosu na period suša. Sačekaće nas u celoj energetskoj krizi reforma našeg energetskog sektora, imamo povoljan energetski miks, ali imamo najniže cene“, kazala je.

(Tanjug)

