Guverner: Necemo dozvoliti da tuzbe uticu na finansijsku stab

BEOGRAD – Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković rekla je danas da NBS neće dopustiti da negativna pojava poput retroaktivnog dovođenja u pitanje zakonitosti ugovornih klauzula o kreditima utiče na monetarnu i finansijsku stabilnost koja je očuvana u vreme pandemije.

Tabaković je ovo izjavila na skupu povodom predstavljanja nove elektronske usluge „Moji podaci za banku“, a odgovarajući na pitanja novinara o stavu NBS prema tužbama klijenata protiv banaka zbog naplaćivanja troškova kredita. Ona je poručila da NBS nema nameru da ulazi u polemiku sa onima koji uvek nađu način da imaju neki profitabilan posao i da joj je teško da se uzdrži i da govori o „lobiju koji uvek traži neki izvor prihoda“.

Dodala je da smatra da su Srbiju na mapu najinteresantnijih zemalja za investiranje u svetu doveli upravo pravna sigurnost i poslovni ambijent koji obećava dug ostanak i trajanje na ovom tržištu.

Zapitala je kako to da se zakoni koji su važili od 2000. do danas ođednom dovode u pitanje i kako se to navodno štite građani ako neki advokati čak i od NBS traže ugovore o kreditu da bi mogli da tuže na osnovu njih.

„Zašto se stvara odijum prema bankama u Srbiji? To treba pitati one koji ga stvaraju, a ostaje nam da vidimo hoće li banke biti zainteresovane da šire ulaganja i jačaju delatnost ovde ili da i one koje to nikada nisu radile iznose dobit iz zemlje“, rekla je Tabaković.

Poručila da se lako može zaključiti kako na hajku protiv bankarskog i finansijskog sektora, a preko toga i ulagača, gledaju rejting agencije.

„Cilj jeste da se investicioni rejting nadomak koga smo bili, a da nije bilo pandemije već bismo ga imali, unizi time što će problem naknada koje važe 20 godina unazad samo u Srbiji biti problem“, navela je Tabaković.

(Tanjug)

