Habek protiv puštanja u rad gasovoda Severni tok 2

BERLIN. 22. jula (Tanjug) – Nemački vicekancelar i ministar za ekonomiju i klimatske mere Robert Habek izjavio je da se nada da će Nemačka moći da izađe na kraj s energetskom krizom bez nastavljanja projekta gasovoda Severni tok 2.

„Puštanje gasovoda Severni tok 2 nije opcija za rešavanje problema, jer bi to učinilo Nemačku još zavisnijom od ruskog gasa. Nemci su do sada bili uspešni u prevazilaženju krize i na to možemo da budemo vrlo ponosni“, rekao je Habek u intervjuu za televiziju ZDF, prenela je agencija Interfaks.

Uprkos veoma visokim cenama, ogromnoj inflaciji i problemima u snabdevanju energentima, dodao je on, „narod se ujedinio i tražiće rešenje“ ovih problema.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je novinarima tokom nedavne posete Teheranu da je nemačkom kancelaru Olafu Šolcu rekao da snabdevanje Evrope gasom može da se poveća jer„imamo još jednu spremnu trasu, Severni tok 2, koja može da se pokrene -ali se ne pokreće“.

Habek je u intervjuu za ZDF takođe podržao plan Evropske komisije za smanjenje potrošnje gasa, kojem se protivi jedan broj članica EU i izrazio nadu da će one promeniti stav.

Evropska komisija je 20. jula predstavila plan prema kojem bi zemlje članice EU od 1. avgusta do 1. marta 2023. godine trebalo da preduzmu mere za smanjenje potrošnje gasa za 15 odsto.

