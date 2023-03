HBIS: U eksploziji u železari nije bilo povređenih niti je oštećena oprema

SMEDEREVO – U eksploziji u smederevskoj železari u četvrtak niko od zaposlenih nije povređen, niti je došlo do oštećenja proizvodne opreme, saopštila je danas kompanija HBIS grupa Srbija.

Istraga incidenta, koji se dogodio juče oko 14 časova, pokazala je da je došlo do erupcije tečne faze iz čaše za transport troske sa Visoke peći broj 1,

prilikom razlivanja sadržaja čaše u livna polja.

Kompanija je navela da se erupcija dogodila na otvorenom prostoru, koji je namenjen za razlivanje i granulaciju troske i koji je fizički udaljen od proizvodnih postrojenja, kao i od okolnih kuća.

„Uzrok incidenta je kontakt troske, temperature iznad 1.100 stepeni C i vlage nastale zbog vremenskih uslova, što je stvorilo uslove za erupciju tečnog sadržaja unutar čaše, usled velike koncentracije vodonika. Tom prilikom došlo je do formiranja dimnog oblaka. Prilikom razlivanja tečne faze poštovane su sve propisane bezbedonosne procedure. Niko od zaposlenih koji su bili angazovani na ovoj aktivnosti nije povređen, niti je došlo do oštećenja proizvodne opreme“, navedeno je u saopštenju.

HBIS je naveo da se proces zaduvavanja Visoke peći 1 odvija prema unapred propisanoj proceduri i planu.

(Tanjug)

