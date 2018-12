Heskens: Nemacke firme imaju ambiciozne planove u SRB

BEOGRAD – Nemacke kompanije trenuno zapošljavaju 52.000 radnika u Srbiji i zainteresovane su za dalje ulagenje, rekao je savetnik predsednika Republike, Jerg Heskens i istakao da širenje kompanije „Simens“ u Kragujevcu predstavlja veliki znak ne samo za Srbiju već za celu regiju.

On je za RTS rekao da bi mnoge zemlje bile srećne da dobiju neki slican projekt koji je Srbija dobila, kao i da je to veliki znak i signal da je Srbija stabilna buduća industrijska zemlja. On je naveo i da trgovinska razmena između Srbije i Nemačke raste u dobrom pravcu i ove godine iznosiće više od pet milijardi evra.

Govoreći o širenju „Simensa“ u Kragujevcu on je rekao da to nije samo „Simens“ nego i kooperanti koji su ukljuceni u šinska vozila. „Simens“ je samo mi kažemo lokomotiva za projekt i dosta srpskih domacih firmi ce biti ukljuceno u celi proizvodni kapacitet tamo u Kragujevac“, rekao je Heskens.

On je rekao i da su nemačke firme koje rade u Srbiji zadovoljne i zbog toga imaju buduće planove.

„Broj firmi raste, broj zaposlenih raste i najvažnije za mene, nije samo nove investicije i one stare investicije, firme koje su tu, kao na primer „Simens“, oni su zadovoljni zbog toga i imaju buduce planove. I skoro sve nemacke firme koje su tu imaju ambiciozne planove za buducnost. Znaci oni su mnogo zadovoljni što se tice kooperacije sa javnim preduzecima, sa politikom. A na drugoj strani obukom, kavalitetnim kadrovima koje mogu da nađu“, objasnio je Heskens.

On je naveo i da u u Srbiji posluje oko 1 000 firmi koje su osnovane sa kapitalom iz Nemacke.

„Kada gledam samo proizvodnju imamo oko 450 nemackih firmi koje trenutno posluju u Srbiji i imaju zajedno više od 52.000 zaposlenih“, rekao je on.

On je rekao i da je trend dolaska novih investitora iz Nemacke u Srbiju neverovatan.

„Samo prošle nedelje bilo je tu pet razlicitih nemackih firmi koje vide buducnost, i ne samo u sektoru industrije vec i razvoju u Srbiji. Nacin na koji ovaj trend raste ekonomski promet izmedu Srbije i Nemacke da dalje imamo nove fabrike, da još više imamo zaposlenih u nemackim firmama u Srbiji to definitivno ide bolje i bolje. I neverovatno koliko firmi se danas interesuje da posluje u Srbiji“, istakao je on.

Kako je rekao, pre cetiri, pet godina za firme je bilo nemoguce uopšte da razmišljaju da investiraju u Srbiji, a sada ove firme ne samo da žele da dodu u Srbiju nego vide i svoju buducnost u Srbiji.

„Ne da stave stare mašine, koje više nisu potrebne u Nemackoj i da ih presele u Srbiju. Ne oni kupuju nove mašine, investiraju u svoju buducnost u razvojne projekte u Srbiji. I sele se firme, kako neki „Kontinental“, ili „Boš“ ili „Simens“. Oni vide buducnost svoje firme i svog razbvoja u Srbiji. Taj tred raste dalje i neverovatno šta se dalje dešava“, naveo je Heskens.

Kada je u pitanju povećanje izvoza kaže da su industrijske komponene, kao i prehrambena industrija dve stvari gde imamo najviše efekata i plus tu dolaze usluge oko IT sektora.

„Ali baza nemacke industrije, i u Nemckoj i u Srbiji, je auto industrija, sve oko automobila“, zaključio je Heskens.

