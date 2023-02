Hiljade gurmana na „Slaninijadi”, cene više nego prošle godine

KAČAREVO – Manifestacija „Slaninijada”, otvorena je danas u Kačarevu nadomak Pančeva i trajaće četiri dana kada će brojni gurmani moći da uživaju u mesnim prerađevinama izlagača iz cele zemlje, kako zanatske, tako i industrijske proizvodnje, na oko 400 štandova u hali i na centralnom trgu.

Posetioci 36. „Slaninijade“, koji primećuju da su cene proizvoda znatno više nego prošle godine, mogu da na tezgama izaberu odgovarajući komad slanine, prušute, kobasica, kulena, kako domaće, tako i industrijske proizvodnje.

„Slaninijadu“ je svečano otvorio gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović koji je naveo da je ovaj skup odavno prevazišao nivo manifestacije i da je sada istinski sajam mesa i mesnih prerađevina. Predsednik Turističke organiazacije „Slaninijada“ Milan Ajder rekao je da se procenjuje da je dosad oko 3,5 miilona ljudi posetilo manifestaciju.

Održana je i dodela nagrada pobednicima na različitim takmičenjima na osnovu odluka stručnog žirija, a jedan od organizatora Igor Lečić izjavio da je komisija ocenjivala oko 200 uzoraka, kao i da je obraćala pažnju na teksturu, boju, miris i ukus.

„Što se tiče ovogodišnje mafestacije imamo preko 400 izlagača koji još uvek pristižu i zaista je veliko interesovanje, da li zbog državnog praznika, da li zbog lepog vremena, ali danas svi putevi vode u Kačarevo“, naveo je Lečić.

Prema odlukama žirija, apsolutni pobednik ovogodišnje „Slaninijade“ je Nenad Vojinović iz Kuzmina, dok su najbolji u kategorijama „najdeblje“ – MIle Todosijević, najduže – Dušan Kondić, a za slaninu od mangulice MIle Filipovski, sva trojica iz Kačareva.

Pančevačka mesara „Burjan“ imala je najbolju industrijsku slaninu, zanatsku – Slavica Rakić iz Bačinaca, a inostranu – Ljubiša Pavić sa Cetinja.

Predstavnica mesare „Burjan“ Marija Orsić kaže da je ova firma kao i uvek izložila više vrsta slanine – od barene preko pančete do domaće, a tu si kobasice, kulen i mnoge druge prerađevine.

„Ove godine smo prvog dana snizili cene od 10 do 30 odsto u odnosu za malopradaju, jer želimo da uprkos tendencija poskupljenja sa svih strana sačuvamo koliko-toliko prihvaljive cene za kupce, bez obzira na to što su troškovi proizvodnje znatno povečani“, rekla je ona i dodala da se ta mesara trudila da zadrži visok tehnološki nivo kvaliteta uz pristupačne cene, pa su recimo kobasice prodavane od 200 do 800 dinara za kilogram, a slanina za oko 800 – 900 dinara.

Njen kolega i sugrađanin Janko Cesnjak iz mesare „Pavi Dunav“ kaže da su ponovo tu i zato što je ovo jedan vid reklame

„Trenutno su cene soldine, zato što su i svinje malo pojefitinile, a naša proizvodnja je klasična, jer je meso starinski sušeno na drva, onako kako ljudi vole, jer nije industrijski“, napominje Cesnjak.

Jedan od proizvođača iz Kačareva Milorad Đurica kaže za dobar domaći proizvod uvek ima mušterija, iako su cene nešto više, jer su troškovi povećani, budući da su i svinje poskupele.

Njegov sugrađanin Mile Todosijević, koji nudi proizvode od mangulice, kaže da su veoma traženi zbog dobrog holesterola.

„Zadovoljan sam potražnjom, iako je činjenica da je sve nešto malo skuplje, ali su i troškovi veoma skočili, pa pečenica košta oko 2.500 dinara, mast je 500, čvarci su 1.500, a slanina 1.700“, kaže on.

Prodavci su zasad izgleda zadovoljini, ali kako stvari stoje i kupci, što važi i za Vladana Milovanovića iz Lazarevca, koji na „Slaninijadu“ dolazi u poslednjih desetak godina.

„Kupujem slanine, kobasice i pršute i čini mi se da je svake godine sve bolja i bolja ponuda, a cene su ove godine nešto više nego pretehodne, ali su ipak zato niže nego u prodavnicama“, navodi on.

Biljana Todorović, koja je poreklom iz Bele Crkva, kaže da je ovo jedna lepa manifestacija, kao i da joj ništa nije tako skupo, mžda i s ozbirom na to što je godinama u Beču na privremenom radu.

Penzioner iz Krnjače Slavko Krneta više puta je dolazio na Slaninijadu, iako je pravio pauzu zbog koronavirusa.

„Jeste da je gužva, ali ima dobrih proizvoda, iako cene nisu kao pre, ali ja kupujem slaninu, koja je oko 1.400-1.500, kao i kulen koji ide do 2.500“, ističe Krneta.

I na ovoj „Slaninijadi“ zastupljena je inače veoma aktivna makedonska nacionalna manjina u Kačarevu, rekao je Sima Najdovski predsednik udruženja „Vardar“, koje okuplja Makedonce iz tog sela.

On je istakao da su se Makedonci još od dolaska na ove prostore, počev 1946. godine, uklapali u banatsku sredinu u svakom smislu, pa i tako što suše slaninu.

Naveo je da je udruženje „Vardar“ uzelo učešća u ovogodišnjoj manifestaciji preko nastupa pevačke grupe na otvaranju, pa do štanda, na kojem su predstavljene rukotvorine prepoznatljive za taj narod.

„Dobili smo štand gde promovišemo zelnike, neke domaće pite i slanine, a imamo i promociju našeg časopisa Videlina“, rekao je Najdovski.

Tokom „Slaninijade“ biće upriličen i bogat prateći sadržaj poput nadmetanja u pripremanju gulaša ili pasulja, a možda i najtraktivnije biće trećeg dana, u subotu, kada u 11 sati u parku startuje tradicionalna trka prasića pod „Uhvati me ako možeš – prase je pušteno“.

Svakog dana do nedelje, 19. februara mod 8 do 20 sati, neće izostajati ni šarolika vašarska ponuda najšireg asortimana.

Odlukom organizatora, od ove godine svi kupci će od prodavaca dobijati vizit karte i tako će moći kasnije s njima da podele utiske o kupljenim proizvodima.

(Tanjug)

