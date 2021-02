Hoćemo da pospešimo seoski turizam i ženske zadruge

BEOGRAD – Ministarstvo za selo raspisaće 20. marta konkurs za finansiranje zadruga koji će traqjati 45 dana i čiji fond je 500 miliona dinara, izjavio je ministar za selo Milan Krkobabić.

„Pravo učešća na konkursu imaju stare zadruge, to su one formirane do 2017. godine, kao i nove koje mogu da budu registrovane do dana raspisivanja konkursa 20. marta. Stare zadruge mogu dobiti do 15 miliona dinara, nove do 7,5 miliona“, precizirao je Krkobabić gostujući na TV Pinku.

Dodao je da se sredstva mogu dobiti za zasade voća, povrća, pčelarsku proizvodnju, za umatičena stada stoke, poljoprivrednu mehanizaciju i za opremu.

Za formiranje zadruge zakonski minimum je udruživanje pet domaćinstava, napomenuo je Krkobabić, dodavši da je bolje da ih bude što više, jer će tako država lakše da ih primeti.

„Imaćemo jedan novitet. Hoćemo da pospešimo zadruge koje mogu da se bave seoskim turizmom , ali hoćemo i neku vrstu socijalne zadruge, to znači da ćemo posebno da pomognemo ženske zadruge kojih ima u Srbiji i uspešnije su od ovih drugih“, rekao je Krkobabić.

(Tanjug)

