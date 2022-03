Holandski premijer: Nemoguce odmah prekinuti uvoz RUS energij

VILJNUS – Zemlje Evropske unije su i dalje u velikoj meri zavise od ruske nafte i gasa u snabdevanju energijom i to se jednostavno ne može prekinuti u kratkom roku, izjavio je danas holandski premijer Mark Rute.

„Veliki broj rafinerija u istočnom i zapadnom delu Evrope i dalje u potpunosti zavisi od ruske nafte, a još gore je sa zavisnošću od gasa“, rekao je Rute novinarima posle sastanka sa litvanskim predsednikom Gitanasom Nausedom u Viljnusu, prenosi Rojters.

Rute je naveo da ta zavisnost mora da se smanji, da to treba učiniti što je pre moguće, ali da to ne može da se uradi preko noći, čime je, kako ocenjuje britanska agencija, jasno stavio do znanja da postoje ograničenja u pogledu toga šta blok može da uradi u ovoj fazi.

Diplomate kažu da bi eventualni ruski napad hemijskim oružjem u Ukrajini ili teško bombardovanje glavnog grada Kijeva mogli da budu okidač za energetski embargo.

S druge strane, Rusija je upozorila da bi sankcije EU na rusku naftu mogle da navedu Moskvu da zatvori gasovod ka Evropi.

Američki predsednik DŽo Bajden treba da doputuje u četvrtak na razgovore sa 30 saveznika NATO-a, s liderima EU i Grupe sedam industrijski razvijenih zemalja (G7), koji su osmišljeni da intenziviraju kaznene mere Zapada prema Moskvi.

Do sada uvedene sankcije nisu uticale na Kremlj da promeni kurs u Ukrajini, navodi Rojters i dodaje da će peti paket sankcija uključiti dodavanje još pojedinaca i kompanija na crne liste EU, pri čemu francuski zvaničnici kažu da, ako se situacija u Ukrajini još više pogorša, ne bi trebalo da bude „tabua“ sa sankcijama.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.