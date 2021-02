HORES: Razumemo epidemiološku situaciju i sprovodimo sve mere

BEOGRAD – Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije (HORES) saopštilo je danas da razume epidemiološku situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja, kao i da hotelska i restoraterska industrija čine velike napore da održe higijenu i pridržavaju se zdravstveno-sanitarnih mera.

S druge strane, HORES navodi da se ne slaže sa nagoveštajem Kriznog štaba da bi moglo da dođe do skraćenja radnog vremena restorana ili da se potpuno zatvore.

„Smatramo da svi hoteli u gradskim, planinskih i banjskim turističkim destinacijama, poštuju zdravstvene mere od fizičke distance, do primene svih zdravestveno-sanitarnih mera“, navode iz HORES-a.

Takođe, da smatraju da je najveći problem nepoštovanje mera u privatnom smeštaju, s obzirom na to da je radno vreme ugostiteljskih objekata do 20 sati, odnosno za hotelske goste do 21 sat.

Kako kažu, posle tog vremena se, u privatnim apartmanima, organizuju noćne žurke.

Navode da se HORES zalaže za kontrolu svih objekata u ugostiteljstvu, posebno za kontrolu privatnog smeštaja i doslednu primenu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Takođe, HORES poziva inspekcijske službe, posebno turističku, sanitarnu i komunalnu inspekciju da, u punom kapacitetu, vrše nadzor. HORES poziva vladu da pooštri kaznenu politiku za sve prekšioce koji ne poštuju ovaj zakon, kao i da poveća broj službenika i inspektora inspekcijskih službi.

To udruženje predlaže produženje radnog vremena za hotelske restorane, kao nezavisne restorane do 22.30 sata čime bi se izbeglo okupljanje građana u privatnom smeštaju.

HORES je, kako navodi, shvatajući važnost da svakom gostu bude čisto, od 1. septembra 2020. do sada, sertifikovao 132 hotela i 204 restorana, u okviru projekta „Čisto i sigurno“, dodajući da je u procesu sertifikacija još 30 hotela i 50 restorana.

Hotelska i restoraterska industrija je od početka pandemije, potrošila blizu 8.000.000 maski, 1.200.000 litara natrijum hlorida, 900.000 litara 70 odsto alkohola i drugih dezinfekcionih sredstava.

S obzirom da je sektor ugostiteljstva i hotelijerstva, kao posledica pandemije virusa korona, pretrpeo ogromnu štetu, HORES, upućuje molbu Vladi Srbije i Kriznom štabu, da podrži ugostiteljsku delatnost i da donese odluku da zaposleni u toj delatnosti budu tretirani prioritetno prilikom vakcinacije čime bi zaštitili zaposlene i svoje goste.

Takođe, HORES je uputio i molbu da cena PCR testa za strane državljane koji borave u Srbiji duže od tri dana, umesto 18.000 dinara bude 9.000 dinara, uz dokaz da je stranac koristio usluge hotela, uz odgovarajuću potvrdu o boravku u hotelu.

(Tanjug)

