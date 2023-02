HORES: Uvesti bakšiš u fiskalni račun i stimulisati zaposlene u ugostiteljstvu

Udruženje hotelijera i restoratera Srbije (HORES) pokrenulo je inicijativu da se bakšiš u ugostiteljskoj privredi uvede u fiskalni račun i da se, do odredjenog iznosa ne oporezuje, a taj novac koristi za stimulaciju zaposlenih.

Direktor tog uduženja Georgi Genov rekao je za Betu da je predlog da se bakšiš ne tretira kao usluga ili varijabilni deo zarade, već kao čast, napojnica.

On je rekao da se sada bakšiš na računu, plaćenom karticom, tretira kao cena usluge na koju se plaća 20 odsto poreza na dodatu vrednost (PDV) i pripadajući porezi i doprinosi na tu „uslugu“, iako to nije.

Predlog je, prema njegovim rečima, da se napojnica ne oporezuje do deset odsto iznosa računa.

„Oko 90 odsto gostiju sada račun plaća karticom i u tom slučaju se, ukoliko se uračuna bakšiš u tom iznosu, plaća PDV i porezi i doprinosi jer se tretira kao usluga, a ne kao napojnica i čast za percepciju o dobro obavljenoj usluzi“, rekao je Genov.

Ako je, kako je rekao, na primer račun za pruženu uslugu od 1.000 dinara, a bakšiš gosta 100 dinara ili deset odsto, na tih 100 dinara se plati 20 dinara PDV-a i oko 60 odsto poreza i doprinosa, pa konobaru ostaje oko 30 odsto, odnosno 30 dinara.

Dodao je da stranci uglavnom ne menjaju novac, nemaju keš i kada bezgotovinski plaćaju, ugostitelji zbog malih suma koje su ostale posle oporezivanja bakšiša nemaju interes da ga prihvate, iako su zarade male i zbog toga odlaze u zemlje gde su mnogo više plaćeni.

„Često se strani gosti uvrede kada ih konobar odbije i ne prihvati napojnicu, jer nije u mogućnosti da registruje napojnicu kao stavku u kasi. Srbija gubi na desetine miliona evra, upravo zbog neprepoznavanja napojnice u našim pozitivnim propisima“, rekao je Genov.

Bakšiš bi, kako je rekao, bio ograničen i nominalno, do nekog mesečnog ili godišnjeg iznosa, a suma iznad toga bila bi oporezovana.

Genov je rekao da se čeka da se vidi iskustvo Hrvatske koja radi na utvrdjivanju nominalnog iznosa kako bi i ugostitelji u Srbiji imali primer pri definisanju njihovog predloga.

Iz bakšiša bi se, kako je rekao Genov, nagradili ne samo konobari već i ostali zaposleni čime bi se zaustavilo odlivanje radne snage.

Genov je rekao da su mediji preneli netačnu informaciju da bi bakšiš u Srbiji bio obavezan.

Ta čast u Srbiji, kako je rekao, ne bi bila obavezna kako su pojedini mediji netačno preneli, već dobrovoljna kao i do sada, kao izraz zadovoljstva gosta zbog pružene usluge.

Bakšiš u kešu je, prema njegovim rečima, zanemarljiv jer se 90 odsto plaćanja sada obavlja platnom karticom, te bi i dalje ostao izvan kontrole jer ga je tehnički nemoguće registrovati.

Genov je rekao da je bakšiš deo kulture i tradicije i da u Americi iznosi do 20 odsto, u Evropi do 15 odsto, u Kini oko tri odsto, a u Japanu ne postoji. U Srbiji je, kako je rekao, praksa da gost, ukoliko je zadovoljan, časti kelnera bakšišom od pet do deset odsto iznosa računa.

Kada se inicijativa na Upravnom odboru HORES-a uobliči i usvoji, biće prema njegovim rečima, dostavljena nadležnim ministarstvima i Privrednoj komori Srbije sa predlogom da se formira radna grupa za definisanje predloga i izmenu nekoliko zakona, Zakona o PDV-u, Zakonu o porezu na dohodak gradjana, Zakonu o obaveznom socijalnom osiguranju i drugih zakonskih akata.

(Beta)

