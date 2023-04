Hotelijeri i ugostitelji u Srbiji pokrenuli inicijativu da se bakšiš uvede u fiskalni račun …

Udruženje hotelijera i restoratera Srbije (HORES) pokrenulo je inicijativu kod Ministarstva finansija da se bakšiš u ugostiteljskoj privredi uvede u zakonsku regulativu, izmenom više relevantnih zakona i time postane stavka u fiskalnom računu.

Cilj inicijative je da se ta napojnica, do odredjenog iznosa ne oporezuje, a novac koristi za stimulaciju kvaliteta usluge ugostitelja jer je oni, kako kažu, više vole od same zarade.

Bakšiš na računu, plaćenom karticom, u Srbiji se sada tretira kao cena usluge na koju se plaća 20 odsto poreza na dodatu vrednost (PDV) i pripadajući porezi i doprinosi na tu „uslugu“, iako to nije, već je čast za percepciju o dobro obavljenoj usluzi.

Direktor HORES-a Georgi Genov rekao je da je napojnica dobrovoljna, a da je predlog da se njen iznos ne oporezuje do deset odsto vrednsti računa i da se utvrdi godišnji maksimalni iznos koji ne bi bio oporezovan.

„Veliki je nedostatak radne snage, najveći deo kvalitetnih radnika od konobara, kuvara, sobarica i ostalih zaposlenih naše hotelske i restoraterske industrije odlazi na Zapad, u Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Austriju, svuda u svet, a mi ostajemo bez kvalitetnih kadrova, pa želimo da ovo bude stimulacija za zaposlene“, rekao je Genov.

Regulisanje bakšiša odnosilo bi se na plaćanje računa bezgotovinski, karticom, a 90 odsto računa se tako plaća. Bakšiš, prilikom plaćanja računa u kešu i dalje bi, kažu u ugostiteljskoji industriji, ostao neregulisan jer je i zanemarljivo mali.

Strani gosti u poslednje vreme ne menjaju novac i ne mogu da ostave bakšiš u kešu, pa je rešenje da se napojnica prihvati, legalno, preko računa.

Ovde se omogućuje da putem platne kartice gost može da ostavi napojnicu, kaže koji je to nominalni iznos i da se vidi na koji način to da se podeli, da li samo tom zaposlenom konobaru ili čitavom osoblju koje radi u tom sektoru. Ako je u pitanju hrana i piće, trebalo bi da učestvuju svi jer svi učestvuju u pružanju tog proizvoda, ako je smeštaj, od recepcije pa i do sobarice i svi koji rade u tom sektoru. Tako bismo obezbedili povećanje prihoda i ličnih primanja s obzirom da je u ugostiteljstvu minimalna cena rada najniža u odnosu na sve druge delatnosti“, istakao je Genov.

Bakšiš je deo kulture i tradicije i u Srbiji iznosi do deset odsto vrednosti računa, u Americi do 20 odsto, u Evropi do 15 odsto, a u Japanu ne postoji.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.