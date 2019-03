HR: Era jeftinog novca potrajaće još dve godine

ZAGREB – Kamate ne bi trebalo da skaču još dve godine, koliko bi moglo potrajati vreme jeftinog novca, pošto kod nas vlada pravilo da svetske i evropske trendove hvatamo sa zakašnjenjem, tek 2021. godine mogli bi da doživimo podizanje kamata, piše Slobodna Dalmacija.

Evropska centralna banka odlučila je da prikoči s najavljenim podizanjem referentnih kamatnih stopa, pa će ih, umesto ovog leta, verojatno postupno početi podizati dogodine.

To je dobra vest za sve dužnike i one koji to tek misle da postanu bez obzira da li je reč o građanima, preduzetnicima ili državi, prenosi SEEbiz.

Glavni ekonomista OTP banke, Zdeslav Šantić kaže da su pre nekoliko meseci dominantna očekivanja bila da ce ECB početi s postepenim podizanjem kamatnih stopa negde na jesen ove godine.

Ta očekivanja su bila podstaknuta izrazito pozitivnim ekonomskim očekivanjima, dinamičnim rastom u evrozoni, ali su bila determinisana očekivanjima za snažnije inflatorne pritiske zbog prošlogodišnjeg rasta cene sirove nafte na svetskim tržištima.

Onda su se, pojasnjava Šantić, dogodile promene te su na samom kraju prošle godine porasli rizici za globalnu ekonomiju.

„Prvenstveno se misli na trgovinski rast SAD-a i Kine, eskalirali su problemi u samoj Evropskoj uniji i nesigurnost vezana uz Bregzit, kao i problemi u Italiji, i to je dovelo do toga da se očekivanja o rastu kamatnih stopa i promeni kamatne politike ECB prebace s druge polovine 2019. godine, za sada, na drugu polovinu 2020. godine“, rekao je Šantić.

Zadrže li se sadašnja očekivanja, do 2020. neće doći do promena politike ECB i vrlo verojatno bi ta promena kamatnih stopa na domaćem finansijskom tržištu trebala nastupiti negde za dve godine“, zaključio je glavni ekonomista OTP banke.

(Tanjug)