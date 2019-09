Hrvatska: Sa 65 godina uz penziju stiže i otpremnina

ZAGREB – Uspeh sindikalne incijative koja je prikupila više od 750.000 potpisa protiv rada do 67. godine, ne samo da je naterao hrvatsku vladu na povlačenje nego bi mogao doneti i neverovatnu novu pogodnost radnicima, piše portal „24sata.hr“.

Vlada je pod pritiskom u hitnu proceduru pustila ceo paket zakona kojim se reguliše odlazak u penziju sa 65 godina, ali ključna razlika je da su ostavili i odredbu da onaj ko želi, može da radi i do 68. godine.

Do sada je za rad posle 65. godine života bio potreban konsenzus radnika i njegovog poslodavca. Ako ne bi postigli dogovor, radnik bi otišao u penziju, a poslodavac zaposlio nekog mlađeg.

„Ali, izmenama Zakona o radu koje je sad predložilo Ministarstvo rada i penzionog sistema, a koje vodi mladi ministar Josip Aladrović, moć pregovaranja o radu nakon 65. godine prelazi u ruke radnika. I to tako da bi nakon 65. godine mogli da odu u svoju redovnu penziju, i da još dobiju i otpremninu“, navodi se u tekstu.

Kako je do toga došlo? Vlada je po novom propisala da se u penziju ide sa 65 godina, ali u tim godinama radniku ne prestaje odmah i važenje ugovora o radu, kao do sada. Ako radnik želi, može da ostane da radi do 68. godine. Ako je poslodavcu potreban radnik, sve je u redu, ali ako mu nije potreban, onda tu nastaje problem za poslodavca, pišu „24 sata“.

„I danas je radnik mogao ostati do 67. godine, ali samo ako je takav dogovor poslodavca i radnika. Ugovor je prestajao u 65. godini. Sad odlučuje samo radnik, a ugovor o radu se automatski prekida tek sa 68 godina života radnika. To znači da, ako poslodavac želi da radnik ode sa 65 godina, mora da raskine ugovor, a to podrazumeva otpremnine i sve druge troškove koji bi mogli nastati“, rekao je Davor Majetić, glavni direktor Hrvatskog udruženja poslodavaca (HUP).

Poslodavci su, kako se dodaje, ogorčeni takvom odredbom, a sindikati kažu da su poslodavci dosad terali radnike na njihovu štetu u prevremenu penziju, pa će sad biti ispravljena nepravda.

„Vlada je, inače, izmenama zakona odlučila i da smanji kažnjavanje radnika ako idu u prevremenu penziju. Pre prikupljanja potpisa za referendum, pet godina prevremenog penzionisanja su kažnjavali stalnim umanjenjem penzije za 18 posto. Sad to opet vraćaju na 12 posto. S druge strane, oni koji rade duže, za svaki mesec mogu da dobiju 0,34 posto višu penziju, što za pet godina znači 20,4 posto višu penziju“, prema računici portala „24 sata“.

(Tanjug)