Hrvatski telekom će iznajmljivati porogramere iz Indije

ZAGREB – Grupa Hrvatski telekom (HT), koja godišnje prihoduje na hrvatskom IT tržištu blizu 100 miliona evra, ugovorila je sa Majkrosoftom, globalno najvećom softverskom kompanijom, strateško partnerstvo u području autsorsinga (outsourcing) programera.

Majkrosoft je inicijalno objavio da kroz „MS Ačeleration Centar“ nudi HT-u na raspolaganje 4.000 programera i drugih IT stručnjaka u Indiji. U HT-u navode da ukupna brojka može biti daleko veća, izveštava Poslovni dnevnik.

Saša Kramar, član uprave HT-a za poslovne korisnike kaže da žele da ubrzaju digitalizaciju Hrvatske a time i ekonomski razvoj države.

“Do sada smo digitalizovali više od 30 posto svih poslovnih subjekata u Hrvatskoj, a u nove tehnologije investirali smo više od 7,5 milijardi kuna (1,0 milijarda evra), što je vrednost četiri Pelješka mosta. No, želimo da pojačamo tempo”, naveo je Kramar.

Tatjana Skoko, direktorka Majkrosofta Hrvatska objašnjava da će HT, zahvaljujući „MS Ačeleration Centru“, na raspolaganju imati stručnjake kojih u zemlji nema dovoljno što će mu omogućiti da uđe u IT projekte bilo koje veličine i kompleksnosti.

Prema podacima grupacije za Informativno-komunikacione tehnologije Hrvatskog udruženja poslodavaca, u hrvatskoj IT i telekom industriji prošle godine je bio zaposlen 36.151 stručnjak, a da bi se samo nastavio postojeći tempo rasta do 2025. nedostajaće još 19.000 radnika, uglavnom IT stručnjaka.

„Uprkos velikoj potražnji, platama i pogodnostima koje su daleko iznad državnog proseka, kao i uprkos činjenici da je ICT industrija, mahom softveraši, lani otvorila 9.180 novih radnih mesta, domaći IT stručnjaci i dalje odlaze u inostranstvo. Nedostatak programera je hronična prepreka rastu IT kompanija u Hrvatskoj unazad tri godine“, piše Poslovni.

To je, kako dodaje, prvi put postalo vidljivo 2016. godine, kad je iz Hrvatske zbog boljih primanja otišlo 1.000 programera više nego što ih je izašlo iz obrazovnog sistema. Tada je hrvatsko tržište rada ukupno napustilo 4.000 programera.

Taj problem je, kako se navodi, bio izražen i pre. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, od 2011. do 2014. godine iz Hrvatske je „iščezlo“ čak 10.000 programera. U godinama koje su usledile te brojke su se povećavale za dodatnih hiljadu godišnje, pa je sada ukupna brojka onih koji su otišli navodno veća od 20.000.

