Hrvatski ugostitelji traže otvaranje objekata 1. februara

ZAGREB – Udruženje Glas preduzetnika uputilo je hrvatskoj vladi i Kriznom štabu zahtev da se 1. februara krene sa otvaranjem ugostiteljskih objekata, teretana i sportski klubova, a da li će se to dogoditi još uvek je neizvesno, piše Slobodna Dalmacija.

„Ono što predlažemo, to jest zahtevamo od vlade, odnosno Štaba, jeste da se od 1. februara krene s postepenim otvaranjem ugostiteljskih objekata, teretana, fitnes centara i sportskih događanja za decu i ostale ako se nastavi ovaj pozitivan trend smanjenja broja zaraženih, hospitalizovanih i umrlih“, kaže sa Hrvoje Bujas, predsednik Glasa preduzetnika.

Otvaranje bi, dodaje, svakako podrazumevalo poštovanje svih propisanih epidemioloških mera o održavanju distance i dezinfekciji.

Postojeće mere, zbog kojih je dobar deo hrvatskih preduzetnika stavio ključ u bravu, produžene su do 31. januara, a po kuloarima se spekuliše da bi mogle da ostanu na snazi do 1.marta, možda i do aprila, pre svega da bi se u što boljem epidemiološkom stanju dočekala turistička sezona u koju se mnogi uzdaju, navodi se u tekstu.

Nekoliko splitskih ugostitelja potvrdilo je redakciji Slobodne Dalmacije da, prema njihovim planovima i saznanjima, ne veruju da će s radom krenuti barem još trideset do pedeset dana.

Bujas je rekao da njihovo udruženje broji 15 hiljada članova, od kojih je 35 posto u ugostiteljskoj branši, pa trenutno slabo ili uopšte ne posluju.

„Jasno nam je da su dve iduće nedelje opet ključne. No, kako je krenulo vakcinisanje, a i velik broj građana je već preboleo koronu, preduzetnici mole vladajuće da im pruže priliku za poslovanje…Treba vremena da se biznis zakotrlja, zato nam je poslovanje u fenbuaru jako važno“, objasnjava on.

Dodaje da je otkaza bilo i da će ih sigurno biti još.

„Trenutno imamo 160 hiljada nezaposlenih, nadamo se da ta brojka neće preći 200 hiljada. Ali, čini nam se da ništa nije isključeno. Situacija je zaista teška, pomoć kasni, tek je jedna četvrtina dobila podršku za novembar, a svega nekoliko naših članova za decembar“, rekao je Bujas.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.