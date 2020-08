I ovog vikenda promocija elektronske naplate putarine

BEOGRAD – Putevi Srbije će tokom predstojećeg vikenda, 22.i 23. avgusta, promovisati elektronsku naplatu putarine i kampanju za podizanje svesti vozača, saopšteno je iz ovog preduzeća.

To će se dešavati na dve pumpe i to na OMV benzinskoj stanici Beška 1, autoput Novi Sad – Beograd, kod Beške, u periodu od 09:00 do 16:00 časova i na benzinskoj stanici NIS-a, Novi Sad 16, na autoputu Novi Sad – Beograd, u Novom Sadu, u periodu od 09:00 do 15:30 časova.

(Tanjug)

