IEA: Emisije metana iz elektrana 70% veće od zvaničnih podataka

LONDON – Emisije metana, gasa sa snažnim efektom staklene bašte, koje potiču iz globalnog energetskog sektora veće su za 70 odsto nego što se prikazuje u zvaničnim izveštajima zemalja, saopštila je danas Međunarodna agencija za energiju (IEA).

U izveštaju „Globalno praćenje metana“ za 2022., ova agencija sa sedištem u Parizu, navodi da je sektor uglja identifikovan kao najveći pojedinačni izvor tog gasa.

Doprinos industrije uglja ovom problemu prvi put nadmašuje druge sektore fosilnih goriva sa emisijom od 42 miliona tona (Mt), a sledi nafta sa 41 milion tona i prirodni gasa sa 39 miliona, prenosi Rojters.

Izveštaj pruža prve sveobuhvatne procene emisija za sve zemlje pojedinačno, u kojima su uočeni izvesni znaci napretka u zauzdavanju tog problema.

„Emisije metana iz energetskog sektora porasle su za nešto manje od 5,0 posto prošle godine, ali se nisu vratile na nivo iz 2019. i malo su niže od ukupnog rasta potrošnje energije, što ukazuje da su neki napori za ograničenje emisije možda već urodili plodom“, konstatuje IEA.

Više od 100 zemalja pridružilo se, na klimatskoj konferenciji u Glazgovu prošle godine,.naporima koje predvode SAD i EU za smanjenje emisije metana za 30 posto do 2030. godine u odnosu na nivoe iz 2020.

Metan je posle ugljen-dioksida glavni gas sa efektom staklene bašte, koji ima veći potencijal za zadržavanje toplote nego CO2, ali se brže razlaže u atmosferi.

„Ako do kraja ove decenije smanjimo za 30 odsto emisije metana u odnosu na današnji nivo, a koje su rezultat ljudske aktivnosti, efekat koji bi to imalo na rast temperature vazduha do sredine veka bio bi jednak kao da su svi automobili, kamioni, avioni i brodovi na svetu.prešli na tehnologije s nultom emisijom“, rekao je na brifingu za novinare glavni ekonomista za energetoku u IEA, Tim Guld.

Na energetski sektor otpada oko 40 posto emisija metana od ljudskih aktivnosti, navodi IEA, dodajući da su ostale industrije, sa poljoprivredom na čelu, takođe veliki emiteri.

(Tanjug)

