IFO: Rat u Ukrajini koči ekonomski oporavak Nemačke

BERLIN – Napad Rusije na Ukrajinu, zajedno sa oštrim rastom cena energenata, koči ekonomski oporavak Nemačke, objavio je danas institut IFO, smanjivši svoju prognozu privrednog rasta za ovu godinu na 2,5 odsto sa 3,1 posto procenjenih u martu.

Za sledeću godinu, IFO predviđa ubrzanje rasta Nemačke na 3,7 odsto, navodi se u saopštenju tog instituta iz Minhena dostavljenom Tanjugu.

Prema proceni instituta, inflacija u Nemačkoj će porasti na 6,8 odsto u tekućoj godini, a zatim će pasti na 3,3 procenta – ali tek sledeće godine.

„Ekonomska proizvodnja je trenutno i dalje 1,0 odsto ispod nivoa pre pandemije krajem 2019. godine. Očekujemo da će u drugoj polovini godine doći do postepenog smanjenja kako cena robe tako i uskih grla u snabdevanju materijalima“, kaže Timo Volmershojzer, šef odeljenja za prognoze u IFO-u.

On dodaje da su početkom godine visoke cene dovele do pada kupovne moći domaćinstava i posledično do pada potrošnje, odnosno pada kupovina robe.

Ipak, zahvaljujući značajnom porastu potrošnje na usluge, ukupna privatna potrošnja u Nemačkoj nije pala u prvom kvartalu, već je ostala stabilna. Očekuje se da će se tokom ostatka godine, normalizacija privatne potrošnje nastaviti i time odigrati važnu ulogu u rastu nemačke privrede.

IFO takođe predviđa da će u 2022. godini nezaposlenost pasti sa 2,6 miliona ljudi na 2,3 miliona, odnosno sa 5,7 odsto na 5,0 procenata, i da će iduće godine ostati na tom nivou.

Što se tiče budžetskog deficita, institut očekuje da će on ove godine biti prepolovljen, sa 131 milijarde evra na 65 milijardi evra, te da će dogodine pasti na samo 12 milijardi evra.

Na međunarodnom nivou mnogo kritikovan suficit tekućeg računa Nemačke, prema proceni IFO-a pašće ove godine na 181 milijardu evra sa prošlogodišnjih 265 milijardi evra, ali se u 2023. očekuje njegov ponovni rast na 241 milijardu evra.

(Tanjug)

