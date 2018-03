Ikea ima u planu nove investicije u Srbiji i – posao za 400 ljudi

Direktor Ikee za jugoistočnu Evropu Vladislav Lalić izjavio je danas da je zadovoljan dosadašnjim poslovanjem Ikee u Srbiji i naveo da je robnu kuću dosad posetilo milion i dvesta hiljada ljudi.

Lalić je za N1 rekao da u Ikei imaju poverenje u razvoj srpske ekonomije i da stoga žele dodatno da investiraju i najavio izgradnju „retail“ parka u naredne dve do dve i po godine.

On procenjuje da će investicija biti vrednosti do 50 miliona evra, a da bi bilo zaposleno izmedu 350 i 400 ljudi.

„Ne bih o tome licitirao, konacna odluka još nije doneta iako sve deluje vrlo obećavajuće. Predstoji nam i put koji se tiče nabavljanja svih neophodnih dozvola“, kaže on.

Lalić podseća da je u inicijalnim planovima predviđena izgradnja druge robne kuće Ikee u Beogradu i kaže da od tog plana nisu odustali.

„Nije tajna da gledamo lokaciju, to bi bio potez prema aerodrumu Beograd“, kaže Lalić.

Direktor Ikee je rekao i da će pokušati da budu pristupačniji kupcima kad je reč o ceni isporuke robe.

„Mi smo otvorili uslužne centre ili nazovimo ih punktovima za preuzimanje robe. Oni se trenutno nalaze u Nišu i Novom Sadu sa našim logistickim partnerom. Dakle, možete sve obaviti onlajn – odabrati artikal i u koje od ta dva mesta želite da imate isporuku“, objasnio je Lalić i dodao da se radi na tome da cene isporuke robe budu jeftinije i za Beograd.

On precizira da je trošak isporuke do Niša i Novog Sada, za artikal do hiljadu kilograma, na nivou od 999 dinara, a za robu do 30 kilograma na nivou do 299 dinara.

Odgovarajući na pitanje o cenama proizvoda, Lalić ističe da su rađene opsežne analize pre ulaska na tržište Srbije.

„Shvatili smo da su srpski potrošaci osetljivi na cene, ali treba biti realan i kad je rec o njihovoj kupovnoj moći. Imamo 9.500 artikala i stoga imamo dubinu i širinu asortimana i nama je cilj da u komparativnim kategorijama imamo najkonkurentniju cenu. Svesni smo da na tome treba da radimo, ali uveli smo i finansiranje na 12 meseci beskamatno, imaćemo i smanjenje cena kroz akcije“, rekao je Lalić.

(Tanjug)