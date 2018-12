Ikea na proleće počinje da gradi ritejl park vredan 50 miliona evra

BEOGRAD – Ikea će na proleće početi da gradi, pored robne kuće u Bubanj Potoku, ritejl park vredan oko 50 miliona evra i zaposliti više od 400 ljudi, rečeno je danas u Vladi Srbije na potpisivanju memoranduma o saradnji u vezi sa tim projektom.

Projekat su potpisali potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i direktor za razvoj u kompaniji Ikea za jugoistočnu Evropu Vladislav Lalić.

Mihajlović je rekla da ta investicija znači otvaranje još 400 novih radnih mesta i izrazila očekivanje da će ritejl park biti završen 2020. godini.

„Ikea je naš partner, sa tom kompanijom smo radili prvi put i elektronsku građevinsku dozvolu. Pokazali su nam i koliko je to drštveno odgovrna i rodno ravnorpavna kompanija“.

Mihajlović je dodala da Ikea posban značaj pridaje usklađivanja roditeljstva i posla.

Navela je da je Ikea imala i prvog mentora iz Ministarstva građevine i dodala da je tako ta kompanija dobila veću podršku za realizaciju projekta.

Ministarka je istakla da se sa izgadnjom ritejl parka nastavlja sa ulaganjem u Beogadu, što podstiče privrednu aktivnost.

„Beograd je pokretač privrdne aktivnosti u Srbiji i cilj nam je da i drugi gradovi budu ažurni kaoi Beograd“, rekla je Mihajlović.

Lalić je rekao da je nova investicija Ikee potvrda dugoročnog investicionog ciklusa kompanije, te da će taj ritejl park biti veći od sadašnje robne kuće u Bubanj Potoku, pošto će imati više od 40.000 metara kvadratnih.

„Već smo u fazi projektovanja, konrektni radovi treba da počnu na proleće. Za samu gradnju nam treba oko 12 meseci tako da očekujemo da ćeo tokom 2020. otvoriti vrata parka kupcima“.

Lalić je kazao da će u ritejl parku biti firme koje će se prvi put pojaviti na srpskom tržištu i dodao da ne ne može sada otkrije njihova imena.

Istakao je da Ikea nastavlja da unapređuje komercijalnu zonu u Bubanj Potoku, koja je do skoro bila močvara.

Pohvalio je saradnju kompanije sa vladom i gradom Beogradom.

Lalić je rekao da će sa tom investicijom ukupno ulaganje Ikee u Srbiji premašiti 120 miliona evra.

Vesić je naglasio da je dolazak Ikee dobar signal za sve investitore koji žele da dođu u Beograd i zahvalio toj kompaniji na saradnji.

Vesić je zahvalio i Vladi Srbije i podsetio da je izgradnja prve robne kuće bio zajednički projekat Vlade Srbije i grada Beograda.

„Ovo što se dešava sa Ikeom je poziv drugim ivnestitorima da dođu“.

Vesić je rekao da je Srbija privukla ove godine više direktnih stranih investicija nego sve zemlje bivše Jugoslavije zajedno.

Dodao je da Beograd čini 48 odsto BDP-a zemlje.

Vesić je podsetio da je od početka godine Beograd izdao građevinske dozvole za više od milion kvadrata, što znači da se u Beogradu investira.

Rekao je da su na prošloj sednici skupštine grada doneli odluke da olakšaju investitorima.

Vesić je kazao da je Ikea dobar primer pošto je sama izgradila javnu infrastrukturu oko svog objekta, koja je postala javna svojina grada.

„Omogućili smo investitorima da imaju isti popust kao kada plaćaju avansno novac, što će nama omogućiti da brže rešavamo tu infrastruktru i njima da lakše investiraju“.

Takođe, omogućeno je još u novembru da svi investiori koji investiraju u Beogradu više od 50 miliona evra imaju posleben radne grupe koje im olakšavaju investiranje.

Vesić je podsetio da je usvojena i odluka koja podrauzmeva da se više neće prodavati samo parcele koje su u 100 odsto vlasništva grada već i one gde grad nije u potpunosti vlasnik.

To će omogućiti da se neke atraktivne parcele koriste, dodao je on.

„Investitori su do sada dobijali 40 odsto popusta ako uplate nakandu ođednom za dobijanje javne infrastrukture, sada smo omogućili da za onu javnu infrastrkturu koja se nalazi u građevinskoj dozvoli, takođe, koriste isti popust kako bi sami radili infrastrukturu koja će preći u svojinu grada, čime brže završavamo posao“.

Zamenik gradonačelnika je istakao da nova investiicja Ikea samo pokazuje da je Beogard grad u koji se investira.

