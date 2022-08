Inflacija u septembru oko 14 odsto, kasnije 11 do 11,5 odsto

BEOGRAD – Prema projekcijama Narodne banke Srbije inflacija u septembru će dostići vrhunac od 14 odsto a od oktobra će nastaviti da pada i u mesecima do kraja godine će se kretati oko 11 do 11,5 odsto, rečeno je na današnjem predstavljanju izveštaja o inflaciji.

Na inflaciju, kako je rečeno, najviše utiču cene energenata, a prema iznetim globalnim podacima neke vrste uglja su od početka godine poskupele za 140, a druge i za više od 200 odsto.

Cena struje u Evropi dostigla je 530 evra po megavat satu i njena cena je međugodišnje povećana za čak 500 odsto.

Trenutna globalna cena gasa iznosi oko 2.350 do 2.400 evra za 1000 kubnih metara i ove godine je povećana za 242 odsto.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.