Insajder: Er Srbiji nije stigao nijedan od četiri nova aviona

Er Srbija je do kraja septembra ove godine trebalo da dobije dva nova aviona i još dva do kraja godine, medjutim okosnicu flote nacionalnog avioprevoznika i dalje čine iznajmljeni avioni stariji od 10 godina, piše danas Insajder.

U ugovoru izmedju Er Srbije i Etihada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, do kojeg je došao Insajder, precizirano je da prva četiri aviona stignu već do kraja ove godine, a još šest do kraja 2020.

Isporuka tih aviona dogovorena je u okviru strateškog partnerstva sa Etihadom koji je od 2014. vlasnik 49 odsto nacionalnog avioprevoznika, naslednika Jat ervejza.

Zašto jedno od najvažnijih obećanja vlasti i predstavnika Er Srbije, a to je nabavka novih najsavremenijih „erbas“ aviona, nije ispunjeno, za sada nema objašnjenja.

Ta nabavka je važna izmedju ostalog i zbog toga što je direktno vezana za avans od 23,5 miliona dolara koja je Jat uplatio Erbasu još 1998. godine, podsetio je Insajder i naveo da je te godine potpisan ugovor izmedju tadašnjeg Jata i Erbasa i da je naručeno osam novih aviona.

Avioni zbog sankcija Srbiji i NATO bombardovanja nikada nisu kupljeni pa je taj novac više od 15 godina stajao na računima francusko-nemačke kompanije.

Nakon što su potpisani ugovori o strateškom partnerstvu Jata i Etihada i formirana Er Srbija, kako se ispostavilo, Er Srbija je depozit iz 1998. godine prenela na Etihad, uz ugovor o nabavci novih aviona.

Po pisanju Insajdera, u finansijskom izveštaju Er Srbije piše da Etihad raspolaže iznosom od 23, 5 miliona dolara koji je Jat 1998. platio kao depozit Erbasu. Kako se navodi, Etihad će Er Srbiji vraćati depozit u delovima odnosno procentualno kako se budu isplaćivali naručeni avioni, a Er Srbija je dužna da Erbasu isplati ukupnu kupoprodajnu cenu za 10 novih aviona.

(Beta)