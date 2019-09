Insajder: Za istočni krak Koridora 10 i trajnu sanaciju kosina u Grdelici dodatnih 17 miliona evra

Završetak radova na istočnom kraku Koridora 10 i dodatni radovi na kosinama u Grdeličkoj klisuri koštaće gradjane Srbije dodatne dve milijarde dinara, odnosno oko 17 miliona evra, piše Insajder.

Toliko novca će, kako je navedeno u odluci Vlade Srbije, na ime nedostajućih sredstava za izgradnju Koridora 10 i „trajne sanacije kosina“ u Grdeličkoj klisuri biti transferisano državnom preduzeću Koridori Srbije.

Od ukupno dve milijarde dinara, „trajna stabilizacija“ kosina na deonici kroz Grdeličku klisuru, koja je svečano puštena u saobraćaj u maju ove godine, dodatno će biti plaćena 580 miliona dinara, odnosno oko pet miliona evra, rečeno je Insajderu u Ministarstvu gradjevinarstva. Reč je o kosinama na kojima su se potporni zidovi više puta rušili.

Na pitanje Insajdera zašto je ta deonica puštena za saobraćaj ako posao nije završen, kao i da li je bezbedna, u tom ministarstvu tvrde da je problem rešen.

„Problem kosina u Grdeličkoj klisuri je potpuno rešen, ali je ostalo da se izvedu radovi na trajnoj stabilizaciji, po projektima koji su izradjeni prema uputstvima eksperata Svetske banke i koji su od njihove strane i odobreni“, navode u Ministarstvu.

Prema proceni koju je Ministarstvo gradjevinarstva uradilo, radovi na deonici koja prolazi kroz Grdeličku klisuru gradjane Srbije koštali su najmanje 110 miliona evra više od prvobitno ugovorene cene.

Sudeći prema novim izdvajanjima, taj iznos očigledno nije konačan. Osim toga, kada se srušio potporni zid, nadležni su tvrdili da troškove sanacije neće snositi gradjani Srbije, već izvodjač radova. Činjenica da se pet miliona evra izdvaja iz budžetskih rezervi upravo za kosine pokazuje da to nije tako, ukazuje Insajder.

Osim za Grdelicu, dodatni novac iz budžetskih rezervi izdvojen je i za radove na istočnom kraku Koridora 10.

„Na osnovu informacija koje smo dobili od Koridora Srbije, 1,42 milijarde dinara namenjeno je za završetak radova na istočnom kraju Koridora 10 prema Bugarskoj. Pre svega za izgradnju galerije kod tunela Bancarevo, sanaciju tri kosine, opremanje tunela i završetak preostalih radova na deonici od Proseka do Crvene Reke“, navode u Ministarstvu gradjevinarstva.

Radovi na toj deonici počeli su 2012. godine i trebalo je da budu završeni za dve godine. To se, medjutim do danas nije desilo. Loši projekti, problemi sa izvodjačem grčkom firmom Aktor, žalba podizvodjača na korišćenje loših materijala, klizišta, obrušavanja kosina, odštetni zahtevi … Sve to je pratilo izgradnju deonice duge 22,5 kilometra. Zvanično nije saopšteno koliko će na kraju ova deonica koštati gradane Srbije, piše Insajder.

