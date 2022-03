Investicije neće stati, jedinstvo potrebnije nego ikada

KOPAONIK – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović danas je na 29. Kopaonik binis forumu rekao da je Srbiji ponovo potrebno jedinstvo u društvu kako bi se izborila i sa posledicama rata u centru Evrope, ali i nastavila aktuelnu politku ekonomske stabilnosti, infrastrukturnih projekata, povezivanja sa regionom.

„Necemo stati sa investicijama, jedistvo nam je potrebnije nego ikada, isto kao ono koje smo imali kada smo pobeđivali pandemiju“, naveo je ministar koji je govorio o perspektivama za ulaganje u infrasrukturu posebno u trenutku kada postoji, kako kaže, rat koji će nesumnjivo uticati na ekonomiju čitave Evrope.

Danas smo, kazao je, na kraju korona krize i možemo da kažemo da je Srbija najbolje prošla u Evropi, sačuvali smo ekonomsku i monetarnu stabilnost, radna mesta, kompanije, ogromne investicije u kapitalne projekte i povećali ih.

Podsetiol je da su nekih ranijih godina kada je učestvovao na Biznis forumu glavne teme bile prevelika javna potrošnja, nezaposlenost, nestabilna monetarna i fiskalna stabilnost, a da to više nije slučaj zahvaljujući dobroj ekonomsko politici Vlada Srbije.

Dodao je da je važno jedinstvo izgrađeno unutar zemlje, ali i regionalno, koje će, tvrdi, nastaviti da jača i kroz inicijativu Otvoreni Balkan.

Podsetio je da je u Srbiji u toku „renesansa investicija“ u železničku infrastrukuru, te da će za nekoliko dana dva najveća grada u Srbiji koja generišu više od 65 odsto domaćeg BDP-a biti povezana infastrukturom kakva ne postoji na Balkanu.

„Biće to veliki iskorak kakav nismo videli više od 60 godina i to će doneti promenu, moramo da nastavimo i povezujemo zemlju sa regionom da aktiviramo ceo ekonomski potencijal da se povežemo i sa lukom Bar“, naveo je ministar.

Momirović je govorio i o Nacionalnom stadionu, jer se to nametnulo kao tema na panelu i naveo da taj projekat kao i brojni ekološki u koje se ulažu stotine milona nisu dobro promovisani.

Naglasio je da je sama izgranja stadiona sekundarni deo projekta, a da je cilj aktiviranje velikog infrastruktnog projekta od novobeogradskih blokova do aerodoma kako bi se otvorile nove pozicije za investitore.

Investicije u infrastrkturu su prioritet i preduslov za razvoj i time država mora da se bavi, poručio je ministar i dodao da je važno da se nastavi aktuelna politika, velike investicije, stabilnost, integracija i povezivanje regiona, a tu su, kaže, ključni autoputevi koje gradimo i ka komšijama.

Na panelu „Infrastruktura i agenda povezivanja“ kojim je moderirao Aleksandar Vlahović iz SES-a, osim Momirovića panelisti su bili Mladen Bojanić crnogorski ministar kapitalnih investicija, Alešandro Bragonci šef regionalnog predstavništva za Zapadni Balkan EIB kao i Đorđe Nedeljković iz Unika osiguranja i Vladimir Vučković iz Saveza ekonomista Srbije.

Bojanić je govorio o perspektivama Luke Bar, izgradnji puta Bar Boljare, kao i integrisanom prelazu između Srbije i Crne Gore koji će biti u Bijelom Polju.

(Tanjug)

