Investicije važne za energetsku bezbednost

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da su investicije u energetsku infrastrukturu, izgradnja novih elektroenergetskih kapaciteta, regionalno povezivanje i različiti dobavljači gasa jedini način da Srbija bude energetski bezbedna.

„Nismo ulagali u energetsku infrastrukturu i ne postoji nijedan deo energetskog sektora gde nisu potrebna ulaganja. Nama je potrebno da gradimo nove reverzibilne hidroelektrane, od Đerdapa 3, Bistrice, HE na Moravi, na Drini i samo ti projekti su vredni nekoliko milijardi evra. Ima mnogo zainteresovanih investitora, potencijalnih strateških partnera za ulaganje u OIE i to tako da EPS bude vlasnik 50 ili više procenata projekta, da pomogne sa balansiranjem a da proizvedena struja prvo bude za naše tržište, a da se višak izvozi. Pođednako važno je i povezivanje u visokonaponskoj mreži i izgradnja novih kapaciteta za proizvodnju energije iz OIE, da gradimo velike solarne i vetroelektrane i da za 5 do 7 ili 8 godina, u zavisnosti od naše efikasnosti, možemo da pričamo o energetskoj bezbednosti“, rekla je Mihajlovićeva gostujući na televiziji Juronjuz.

Takođe, istakla je, važan deo jesu gasne interkonekcije i povezivanje sa državama u regionu, sa Rumunijom, sa Hrvatskom koja povećava kapacitete LNG terminala na Krku, da razgovaramo o tome da Srbija bude deo projekta izgradnje LNG terminala u Albaniji koji će imati kapacitet od 6 milijardi kubnih metara, da se povežemo sa Severnom Makedonijom, sa BiH.

Ona je rekla da je država obezbedila dovoljne količine gasa za privredu i domaćinstva i da je plan, pored diverzifikacije dobavljača i ulaganje u novo podzemno skladište gasa.

„Bez obzira na sve probleme koji postoje na tržištu možemo da kažemo da smo stabilni i kada je reč o gasu u skladištima u B. Dvoru u našem delu i kada govorimo o zakupu u Mađarskoj. Nema problema kada je snabdevanje preko Balkanskog toka u pitanju, ali niko ne može da predvidi kakva će biti situacija u narednim mesecima. Svakako smo spremni za sve. Ono što moramo da uradimo jeste da izgradimo još jedno podzemno skladište gasa i nema razloga da država ne donese takvu odluku, jer je to pitanje energetske, pa samim tim i nacionalne bezbednosti, bez obzira na to da li naši partneri smatraju da treba da se pitaju za to. Podzemno skladište gasa je važno i za Srbiju i za ceo region, kao što su važne interkonekcije, jer ćemo gas koristiti još dugo godina, s obzirom da je to tranziciono gorivo. Počeli smo izgradnju gasovoda Niš-Dimitrovgrad i od prvog oktobra sledeće godine imaćemo mogućnost nabavke gasa iz Azerbejdžana, jer će krajem ovog ili početkom sledećeg meseca biti i javni poziv za zakup kapaciteta i mi hoćemo određenu količinu gasa iz te zemlje“, rekla je Mihajlović, saopšteno je iz njenog kabineta.

(Tanjug)

