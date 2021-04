Ivent industrija: Traže pomoć od predsednika, jer Vlada ćuti

BEOGRAD – Udruženje „Ivent industrija Srbije“ pisalo je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa molbom da država pomogne članovima tog udruženja kako bi ublažili finasijske probleme nastale zbog višemesečne zabrane rada, izjavio je danas za Tanjug član Upravnog odbora Udruženja Nikola Janković.

„Za nas i dalje nema rešenja ni posle 14 meseci potpune zabrane rada, posle 14 meseci tokom kojih smo morali da plaćamo sve dažbine, otpuštamo radnike, vraćamo pomoć za minimalac, jer nismo mogli da plaćamo doprinose na njih i sve ostale troškove“, rekao je Janković.

On je dodao da Udruženje očekuje da Vlada pozove njegove predstavnike na razgovor kako ne bi morali ponovo da organizuju protest ispred sedišta republičke izvršne vlasti.

Janković je rekao da je „Ivent industrija“ očekivala poziv na razgovor nakon što su vlasnici barova i noćnih klubiva dobili konkretne mere pomoći, ali se to nije dogodilo.

„Za sada nema poziva iz Vlade Srbije i podstaknuti tom njihovom pasivnošću uputili smo pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa kompletnom argumentacijom zašto mora da nam se pomogne. Jer, u zakonu piše da kada nekome zabranite rad na ovoliko dugo vreme, država mora da snosi njegove troškove“, rekao je Janković.

On je naglasio da očekuje rakciju predsednika i to, kako je rekao, humanu i u skladu sa ekonomskom i finasijskom situacijom u kojoj se nalaze organizatori proslava u Srbiji.

„Prvo treba da se da pomoć, a onda hitno da se donese odluka o tome kada počinjemo da radimo. Doktor Kon je izjavio pre neki dan da više niko ne može da zaustavi mature i venčanja u maju. Dokument koji su izradili Institut za javno zdravlje Beograd i Udruženje sa predlogom kako da radimo poštujući mere zaštite stoji od 24. februara u Vladi i Privrednoj komori i mi očekujemo da on bude usvojen“, rekao je Janković.

Dodao je da očekuje da će otkazana sednica Kriznog štaba biti održana u petak ili narednih dana.

„Mi sad očekujemo da će to da se reši, zato što 35.000 parova i oko 300.000 članova familija čeka šta će da se desi, a o ekonomskoj dobiti koju Srbija trenutno gubi zato što mi ne radimo“, rekao je Janković.

On nije mogao da kaže koliki je ukupan gubitak zbog toga što duže od godinu dana nema proslava s velikim brojem zvanica i kongresa, jer je za te manifestacije vezan veliki broj drugih delatnosti, ali je naveo da bi za finansijsku pomoć samo ivent centrima država trebalo da izdvoji do 19 miliona evra.

„Osnovno u finansijskoj podršci je moratorijum na sva plaćanja državi, na sve poslovne ili bilo koje druge prostore koji se iznajmljuju od javnih preduzeća ili lokalnih samouprava u Srbiji koje zakupljuju naši članovi. Osim toga bi trebalo da bude data procentualna ili linearna pomoć svima, u zavisnosti od vrste delatnosti i nivoa njene ugroženosti“, rekao je Janković.

On je ponovio podatke o tome kolike količine hrane, pića i drugih proizvoda i usluga godišnje budu potrošeno na različite vrste skupova i proslava.

„Broj noćenja u hotelima u Srbiji je u strašnom padu, a mi dovodimo preko 800.000 turista na venčanja. Svaka sala za venčanja, svaki kongres, festival, upošljava od 40 do 100 taksi vozila. Svi naši klijenti ostavljaju u Beogradu i drugim gradovima od 50 do 150 evra dnevno ako su došli na venčanja, ili od 350 do 500 evra ako su došli na kongrese“, istakao je Janković.

Naveo je da su na gubitku i poljoprivredni proizvođači koji ne mogu da prodaju meso i povrće, a o čemu govori i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

„Imamo utisak da Vlada ne može da izračuna koliki je gubitak. Jednostavno kao da su nas sklonili sa dnevnog reda, zatvorili oči i žrtvovali kompletnu ivent industriju sa oko 30.000 stalno zaposlenih i honorano angažovanih već 14 meseci. Nikakve sektorske pomoći, ništa se ne dešava“, požalio se Janković.

(Tanjug)

