Iznenađen potrosnjom gasa, sutra ce pojeftiniti dizel benzin

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će sutra pojeftiniti i dizel i benzin na pumpama u Srbiji i doda da je iznenađen kolika je juče bila potrošnja gasa, kada je napolju bilo 15 stepeni.

„Ljudi uglavnom smatraju da je normalno da imaju struju, nisku cenu struje, ne tržišnu, ne onu koju plaćaju svuda u Evropi. Smatraju da je normalno da imaju uvek gas. To što je rat, rat je negde daleko, nije ovde kod nas. Morate da nam obezbedite gas i naftu. Sutra će pojeftiniti i dizel i benzin na našim pumpama, ali jednostavno nekada se tako pogodi da su kotacijske cene niže“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanja medija posle Regionalne konferencije „Mogućnosti ulaganja u obnovljive izvore energije na Zapadnom Balkanu“.

Na pitanje kakava je situacija sa proizvodnjom struje , uvozom i deponijama uglja i da ali imamo raloga za brigu, hoće li biti dovoljno struje, predsednik je odgovorio da ljudi uglavnom nisu zainteresovani za probleme u energetici.

„Juče smo potrošili 11 miliona kubnih metara gasa, a kada sam pitao dajte mi kompletnu analizu da vidim kako je to moguće i ako napamet znam sve podatke, ipak nisam u stanju da vam objasnim. Juče smo samo iz našeg skladišta u Mađarskoj potrošili 2,6 miliona kubnih metara gasa iz rezervi“, kazao je predsednik.

Dodao je da to sve govori da se uz velike pripreme, rad i velika ulaganja, u koje je bilo uključeno i Ministarstvo finansija i ljudi koji su se time na dnevnom nivou bavili, uspelo da obezbediti da ljudi na dnevnom nivou imaju i stuje i gasa, da imaju pretople stanove.

„Niko neće džemper da obuče, ne postiji čovek koji će u odelu, džemperu i duksu da hoda po svom stanu iako su temperature po 22 , 23 i 25 stepeni, a ne kao u Evropi 20 stepeni“; rekao je predsednik i dodoa da niko to neće da kaže.

On je dodao da se Srbija suočava i sa dodatnim problemima što je izneo i na panelu i istakao da je na konferenciji rečeno da u Norveškoja imaju 800 mini hidrocentrala, a u Srbiji nema ni 100.

„Oni ludi i glupi, a mi mnogo pametni. Oni ne čuvaju životnu sredinu, a mi čuvamo. I sve je to tako kod nas. Da sam ih poslušao da smo ukinuli rudnike uglja, ne bismo imali struje uopšte. Da nismo izgradili gasovod opet ne bismo imali struje. Da vam ne objašnjavam da danas zavisimo od panonskih elektrana, termoelektrane toplane Novi Sad, termoelektrane toplane Pančevo , Sremska Mitrovica“, rekao je Vučić.

Ponovio je da je razumljivo da se suočavamo sa velikim problema.

„Kada čujete da 15. novembra na 15 stepeni potrošite 11 miliona kubnih metara gasa, pritom morate iz skladišta da izvučete 2,6 miliona to je mnogim zemljama dvodnevna potrošnja, a nama je to samo mali deo dnevne potrošnje, a to košta. Gas je opet preko 1000 dolara sa transportnim troškovima, sa trejderima i sa svim ostalim računajte 1500, pa vi izračunajte koliko trošite“, kazao je predsednik.

“ Pomnožite to sa 30 dana to je 90 miliona, pa puta pet , to je 450 miliona evra samo na to. I to sve mora država da plati, jer narod ne plati“, kazao je predsednik.

Zahvalio se na predlozima koje su izneli predstavnici Norveške tokom konferencije.

“ Idem zu Norvešku da dogovorim šta je to za šta možemo da dobijemo finanijsku podršku od njih i da to izvedemo da bismo nešto u zemlji uradili“, istakao je predsednik.

Dodao je da je tek sledeće godine gotov B 3 Kostolac, koji će donositi 350 megavata instalisane snage i dodao da je to više nego 350 megavata u hidroelektranama, čija proizvodnja zavisi od vremenskih uslova.

Vučić se osvrnuo i na česte ktirike kada je reč o načinima proizvodnje energije.

“ Onda kada kažete da podižemo vetroparkove, kažu vam da ubijate ptice, uništavate nam poljoprivredno zemljište.Kada kažemo da imamo solar parkove, tu treba nekoliko kvadratnih kilometara, oni pitaju što nam oduzimate zemlju za plastenike. Šta god da uradite u problemu ste, a bez energije da živite ne možete , zemlja ne može da ide napred“, kazao je Vučić.

On je dodao da je Srbija blizu dogovira sa Severnom Makedonijom o gasnoj elektrahni i dodao da je to važno za građane Severne Makedonije, ali i za ljude i Pčinjskom okrugu.

Vučić je istakao da su svi svesni teške situacije koja čeka region, ali da su svi spremni na izazove.

Dodao je da postoji velika želja i volja, ali i svest da jedni bez drugih ne možemo.

„Albanija ima 100 obnovljive izvore, ali šta da radi kada nema vode i kiše. Nrema struje moraju da uvoze. Šta da radimo mi kada nam se pokvari B2 u Obrenovcu ili nema dovoljno uglja. Ne deponijama imamo 1.450.000 tona od toga 850.000 tona na Kolubari, na TNT, ostalo e Kostolac“, rekao je predsednik Srbije.

(Tanjug)

