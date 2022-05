Izraelcima otvorena vrata za ulaganje u OIE u Srbiji

BEOGRAD – Privredna komora Srbije danas je bila domaćin konferencije “ Obnovljivi izvori energije – prilika i mogućnosti za Srbiju i Izrael“, na kojoj su predstavnici dveju država i kompanija razgovarali o potencijalima izraelskih ulaganja u izgradnju solarnih i vetroelektrana u Srbiji.

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da se u svetu nikada nije više govorilo i radilo na povećanju kapaciteta za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora energije (OIE) nego danas.

Podsetila je da su je sve veća ulaganja u toj oblasti, tako da je prošle godine broj elektrana koje koriste obnovljive izvore povećan za šest procenata, a ove godine se očkuje da poraste osam odsto.

„Srbija ima dobar zakonodavni okvir usvojen prošle godine, ali kao što je uvek slučaj kada se sprovode velike promene, ima mnogo pitanja, ali počesto i opstrukcije. Bez obzira na to Srbija ima jasan plan da potencijali iz OIE moraju da rastu, to znači do 2040. godine potrebno je da imamo minimum 40 odsto proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz OIE“, naglasila je Mihajlović.

Dodala je da sada tek 3,5 odsto električne energije proizvodimo iz solarne energije i energije vetra, što nas svrstava na dno tabele korišćenja OIE u svetu.

„Upravo zato potencijal koji imamao hoćemo da iskoristimo u saradnji sa Izraelom. Mi imamo Memorandum sa Izraelom o razvoju potencijala OIE. Izrael je mnogo uradio na tom planu i zato možemo da naučimo mnogo toga. Ova konferencija je zato važna, a država je tu da pruži podršku da se priča o OIE preseli iz konferencijskih sala na gradilišta i otvaraju velike solarne i vetroelektrane koje će ovde proizvoditi elektrničnu energiju“, rekla je minstarka.

Ambasador Izraela u Beogradu Jahel Vilan ocenio je da ekonomska saradnja Izraela i Srbije kaska za prijateljstvom dvaju naroda i da je obaveza da se to stanje izmeni.

„Mislim da nema bolje oblasti za saradnju od obnovljivih izvora energije za stvaranje jačih veza i dobijanje investicija iz Izraela kroz saradnju naših kompanija“, ocenio je Vilan.

Ambasador je rekao da veruje da će zbog potencijala koji ovde postoje mnogi doći u Srbiju, jer, kaže, možemo mnogo da postignemo saradnjom u obnovljivim energijama.

„Slažem se da se sve uglavnom završi na konferencijama, ali mislim da je glavni zadatak da omogućimo da kompanije iz Izraela dođu i uvere se u potencijale Srbije i napokon počnu da rade“, rekao je Vilan.

Predsednik PKS Marko Čadež naveo je da danas ne postoji nijedna kompanija s velikom proizvodnjom koja nije zainteresovana da u svojim pogonima instalira neki oblik proizvodnje električne energije poput solarnih panela.

„Stvari ne mogu da se promene preko noći, ali zakonodavni okvir je omogućio kompanijama da mogu da računaju na alternativne izvore i da svoje troškove za energente drugačije kalkulišu“, zaključio je Čadež.

Menadžer Asocijacije za obnovljive izvore energije Danijela Isailović navela je da je konferencija organizovana zbog pojačanog interesovanja izraelskih investitora za ulaganje u Srbiji.

„Mi kao udruženje dobijamo veliki broj pitanja: da li su investitori dobrodošli, da li je Srbija dobro mesto za investicije i da li ima još slobodnih kapaciteta. Bez obzira što razvijamo projekte snage 13 gigavata iz solara i vetra svima odgovaramo da su dobri i solventni investitori, kakvi su izraelski, uvek dobrodošli u Srbiju i da za njih sigurno ima mesta“, rekla je Isailović.

Zaključila je da je i ovaj događaj pokazatelj da su svi svesni da su OIE budućnost, ali i da se svi projekti dešavaju na seminarima i konferencijama.

„Nedostaje izgradnja i svi se nadamo da će nesuglasice i nedostaci u regulativi biti prevaziđeni i da ćemo se brzo preseliti iz konferencijskih sala na gradilišta“, rekla je Isailović.

(Tanjug)

