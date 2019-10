Izvoz IT sektora pet puta vredniji od izvoza malina

BEOGRAD – Izvoz informaciono-komunikacionih usluga iz Srbije u prvih osam meseci dostigao je 913 miliona evra, a to je dva puta više nego pre tri godine i 26, 4 odsto više nego 2018.

Pozivajući se na podatke iz izveštaja NBS o platnom bilansu Blic navodi da je izvoz softverskih usluga mnogo veći nego izvoz tradicionalnih privrednih grana, te da je ovo trinaesta godina uzastopnog rasta domaćeg IT sektora.

Blic tako navodi da je izvoz softvera pet puta vredniji nego izvoz malina, ali i da ostaje da se vidi da li će izvoz IT sektora i ove godine preći milijardu evra, koliko je iznosio 2018.

Direktor vojvođanskog IKT klastera Milan Šolaja za Blic kaže da je Srbija sa 1,1 milijardu izvoza prošle godine stigla do udela od skoro pola procenta vrednosti svetskog tržišta IT usluga, tvrdi da ima prostora za dalji rast, ali upozorava i da taj sektor nema dovoljno zaposlenih.

Naime, po broju zaposlenih to je i dalje mala ekonomija, jer u IT kompanijama radi 35.000 ljudi, uz još 10.000 paušalaca.

Istina, i u ovoj oblasti zaposlenost raste, a pre svega zahvaljujući činjenici da su te kompanije izvozno orijentisane.

Šolaja kaže i da je rast ovog sektora od 25 do 30 odsto godišnje značajan, ali upozorava da smo i dalje iza konkurencije u regionu, te poručuje da je možda trenutak da se to promeni i to povećanim ulaganjem u IT.

