Izvoz svinjskog mesa u Kinu bez kvota, 50.000 tona za pocetak

BEOGRAD – Svinjsko meso, mlečni proizvodi, jabuke i kukuruz iz Srbije od novembra će se izvoziti u Kinu.

Najveću korist od toga imaće poljoprivredni proizvođači, a poremećaja na tržištu neće biti, rekao je za RTS ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.

Srbija otvara nova tržišta za izvoz mesa i za desetak dana trebalo bi da krene izvoz junetine u Tursku, a od novembra će se svinjsko meso izvoziti u Kinu, naveo je on.

Dogovoren je i izvoz mlečnih proizvoda, kukuruza, jabuke.

U toku su pregovori sa najvećim kineskim uvoznikom voća o regionalnom otkupnom centru u Srbiji.

Nedimović je rekao da su važni sporazumi potpisani u Kini i da je otvoreno tržište koje Srbija nikada do sada nije imala.

Prema njegovim rečima, to je posledica političkih dogovora Srbije i Kine i dobrih odnosa predsednika Aleksandra Vučića i Sija.

„Dogovorili smo izvoz svinjskog mesa bez limita, vez kvota, koliko god možemo proizvedemo i koliko god oni žele i mogu da kupe, a u pitanju je najveće tržište na svetu, koje najbolje plaća“, rekao je Nedimović.

Ako oni najbolje plaćaju to znači da će biti bolja cena i za srpske proizvođače, kaže ministar poljoprivrede.

Oko 50.000 tona svinjskog mesa je polazna osnova o kojoj se priča, ističe Nedimović.

„Ovo nismo imali nikad pogotovo zbog naše tradicije i proizvodnje svinja koja je u Srbiji ukorenjena i uvrežena – imamo poseban odnos prema tome“, kaže ministar poljoprivrede.

Govoreći o ceni, Nedimović kaže da to reguliše tržište i da je njegov posao da to „otvori“ tržište da meso ide u Kinu.

Prema njegovim rečima, došlo je do povećanja cena do 30 odsto u zemljama koje su „otvorile“ Kinu, njih 90 čeka u redu da otvore Kinu, a neke pokušavaju to već 30 godina.

Ukazuje da u ovom trenutku imamo proizvodnju od oko četiri miliona svinja, a kapaciteta za dva ili tri puta više.

Čim otvorimo tržište možete da povećate svoje kapacitete, kaže ministar i ističe da ne treba da bude bojazni da li će biti poremećaja na tržištu.

„Apsolutno ne“, kaže on.

Govoreći o subvencijama, Nedimović kaže da Srbija ima uvreženi sistem subvenvcija.

„Najveće subvencije za poljoprivredne proizvođače je kada otvorite tržište i kada dode do skoka cene – nema bolje subvencvije i najsigurnije subvencije na svetu. Nama je važno da idemo napred s proizvodnjom svinja, prilike u svetu se menjaju, kao što su trgovinski ratovi, razne bolesti. Mi gledamo svoje, neka se veliki tuku“, rekao je Nedimović

Kaže da je njegov posao da vodi računa o pojoprivrednim proizvođačima i da Srbija ima alate kojima može da utiče da ne dođe do poremećaja na tržištu. „Ja sam u situaciji kao koza koja čuva kupus, moj posao je da vodim računa o poljoprivrednim proizvođačima. Imao alate na našem tržištu kako da regulišemo da ne dode do poremećaja“, kaže ministar.

Sbija uvozi 30.000 tona svinjskog mesa, od toga 22.000 tona iz Španije.

Govoreći o tome zašto uvozimo, Nedimović kaže da to treba pitati onog ko je 2009. potpisao ŠP, tada je uvedena slobodna trgovina.

„Morate to da poštujete, ovo je ozbiljna pravna država i nema igranja sa tim stvarima“, kaže on.

Kaže da nije pristalica neoliberlanih škola.

„Ako želite da izvozite morate pustiti i da uđe, jer neko može da vam zatvori grancu za neki drugi proizvod. Globalizacije je uzela svoje, moramo da poštujemo svoje obaveze iz 2009. godine, ma šta ja mislim o tome“, kaže Nedimović.

Osvrćući se na izvoz jabuka, kaže da je najvažnije da u jednoj proizvodnji imate više pozicija i alternativnih tržišta da možete da skočite na drugo tržište, ako dođe do problema

„Nismo dogovorili limite za jabuke, koliko god proizvedemo, ako uspemo 60.000 tona – to je trećina izvoza koja ide u Rusiju“, kaže Nedimović.

Govoreći o imidžu hrane iz Srbije, Nedimović ukazuje na postulat u Kini – želimo hranu koja je kvalitetna i bezbedna.

„Naše je da vodimo racuna o sigurnosti“, zaključio je ministar poljoprivrede.

(Tanjug)