Jakovljevic: Inflacija privremena, 2022 se vraca na staro

BEOGRAD – Rast cena voća i povrća u avgustu je bio jedan od najvećih u poslednjih desetak godina, izjavio je generalni direktor Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije (NBS) Savo Jakovljević i naveo da je inflacija privremena i da se očekuje da ona do kraja sledeće godine bude na nivou na kome je bila i prethodnih osam godina.

Jakovljević je za RTS naveo da se inflacija meri prema indeksu potrošačkih cena u koji ulaze 662 proizvoda, od čega se 10 odsto indeksa odnosi na cene neprerađene hrane, 21 na cene prerađene hrane, 29 na industrijske proizvode, 16 na energente a 24 procenta na usluge.

Istakao je da je na ukupna privredna kretanja, pa i na cene znatno uticalo to što je prošla godina bila pandemijska i što smo ove godine, kada je o ekonomiji reč, imali postepeni izlazak iz pandemije.

Objašnjavajući povećanje avgustovskih cena nekih roba u odnosu na godinu dana ranije, Jakovljević je rekao da smo u avgustu prošle godine imali veoma niske cene određenih proizvoda, pa je recimo cena mesa bila izuzetno niska tokom cele godine.

„Jedan od uzroka za to je bila pandemija a zbog niske cene su proizvođači smanjili ponudu. Ove godine tražnja se povećala, privreda nije mogla u kratkom roku da odgovori na sve potrebe a u nekom momentu ponuda i tražnja će se izjednačiti“, istakao je on.

Kada je reč o povrću, dodao je da je povišenim avgustovskim cenama osim pandemije doprinela i ovogodišnja suša.

Jakovljević je naglasio da su u okruženju poskupljenja bila i veća i da se ona pravdaju ubačenim milijardama bez kamate.

„Ranije su mnogi poput Američkih centralnih rezervi i Evropske centralne banke uticali na podizanje inflacije povećavanjem sredstava likvidnosti. Oni i jesu uticali na inflaciju, ali treba uzeti u obzir i cene nafte koja je prošle godine bila dosta jeftinija, a sada se njena cena vraća“, rekao je Jakovljević.

Istakao je da cene usluga nisu doprinele povećanju inflacije i

naveo da narednih meseci možemo očekivati stopu inflacije kao u avgustu, a možda i nešto veću.

„Očekuje se da do kraja godine inflacija bude na nivou gornjeg inflatornog cilja, dakle 4,5 odsto, a smanjenje se može dogoditi od drugog kvartala naredne godine“, rekao je Jakovljević.

Dodao je da se očekuje da inflacija do kraja sledeće godine bude u donjem delu ciljanog koridora, odnosno na nivou na kom je bila i prethodnih osam godina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.