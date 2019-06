Japan će povećati proizvodnju struje iz OIE i nuklearki

TOKIO – Japan će uložiti dalje napore za smanjenje emisije ugljenika povećanjem obnovljive energije i nuklearne energije uprkos katastrofi u nuklearki Fukušima 2011. godine, piše agencija AP.

U dokumentu o energetskoj politici, koji je vlada usvojila u petak, navodi se da je pred Japanom hitan zadatak smanjenja emisije ugljenika iz komunalnih preduzeća koja se u velikoj meri oslanjaju na pogone na fosilna goriva kako bi nadoknadila manjak u snabdevanju čistijom nuklearnom energijom.

Japan želi da u ukupnom snabdevanju zemlje strujom poveća udeo obnovljive energije do 2030. godini na 22 do 24 odsto sa aktuelnih 16 procenata, i da udeo nuklearne energije podigne na 20 do 22 posto sa nivoa od samo tri procenta 2017. godine.

Japanska komunalna preduzeća se više oslanjaju na elektrane na fosilna goriva nego one u SAD-u i Evropi. Ugalj i prirodni gas učestvuju su 74 odsto u japanskom snabdevanju energijom.

Nuklearna energija činila je oko jedne trećine snabdevanja Japana energijom pre 2011., kada su snažan zemljotres i cunami uništili sisteme hlađenja u nuklearnoj elektrani Fukušima Daići, što je dovelo do topljenja jezgra u tri njena rekatora.

Uprkos obnovljenim ambicijama vlade vezanim za nuklearnu energiju, reaktiviranje reaktora odvija se sporo jer regulatori za nuklearnu energiju troše više vremena u inspekcijama shodno strožim post-fukušima standardima, a mnoga komunalna preduzeća su se opredelila pre za rashodovanje zastarelih reaktora nego za ulaganja u dodatne bezbednosne mere.

Skoro polovina od 54 reaktora u Japanu je određena za stavljanje van pogona, a samo devet je nastavilo sa radom od nesreće u Fukušimi.

Sporo ponovno pokretaje raktora uticalo je na rast japanskih zaliha plutonijuma iz istrošenog goriva. Zemlja je pribegla smanjenju 47 tona zaliha spaljivanjem plutonijuma u konvencionalnim reaktorima nakon što je domaći program recikliranja goriva stao.

Japan tenutno ima plutonijuma u količini dovoljnoj da proizvede oko 6.000 atomskih bombi. Ta količina se ne smanjuje, zbog čega stručnjaci pozivaju na drastičnije korake za smanjenje, kritikujući vladu da tolike zalihe čine proklamovano zalaganje Tokija za nuklearno neširenje manje verodostojnim.

Oko 37 tona istrošenog japanskog goriva skladišti se u Francuskoj i Britaniji gde se ono reciklira pošto Japan nema mogućnosti da to radi u zemlji.

Iz glavne japanske fabrike za reciklažu Rokašo, gde se skladišti plutonijum i istrošeno gorivo ali u kojoj recikliranje još nije počelo, navode da je uskladištenih 10 tona u Japanu pod strogim nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju i da ne postoji rizik od širenja, piše agencija AP.

(Tanjug)