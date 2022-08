Japanskoj vladi nalozeno da razmotri gradnju malih nuklearki

TOKIO – Japanski premijer Fumio Kišida saopštio je danas da je naložio vladi da razmotri izgradnju bezbednijih, manjih nuklearnih reaktora, što je nagoveštaj obnovljanja fokusa na nuklearnu energiju nakon višegodišnjeg zatvaranja mnogih elektrana u toj zemlji.

Kišida je to izjavio na konferenciji o „zelenoj transformaciji“ i jačanju napora te zemlje da ograniči emisije gasova sa efektom staklene bašte, prenosi agencija AP.

Japan se obavezao da će postići ugljeničnu neutralnost do 2050. godine.

Antinuklearno raspoloženje i zabrinutost za bezbednost naglo su porasli u Japanu nakon katastrofe nuklearke Fukušima 2011. godine, a vlada se sad zalaže za povratak nuklearnoj energiji zbog straha od nestašice elektične energije nakon ruske invazije na Ukrajinu i globalnih stremljenja da se smanji emisija „staklenih gasova“.

Vlada je ranije insistirala na tome da se ne razmatra izgradnja novih nuklearnih postrojenja ili zamena starih reaktora. Kišidina današnja izjava predstavlja naglu promenu tog stava, navodi američka agencija.

Većina japanskih nuklearnih elektrana isključena je nakon nesreće u Fukušimi radi kontole njihove bezbednosti po pooštrenim standardima.

Vlada je već objavila planove za ponovno pokretanje do devet reaktora do početka zime kako bi se izborila sa energetskom krizom. Namerava da do sledećeg leta ponovo pokrene još sedam drugih reaktora i produži radni vek reaktora koji zastarevaju.

(Tanjug)

