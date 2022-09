Jedan tag za SR, MAK i AL pocinje da se koristi do kraja sept

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović razgovarao je danas sa makedonskim ministrom saobraćaja i veza Blagojem Bočvarskim o zajedničkim infrastrukturnim projektima, ali i o Open Balkan elektronskoj naplati putarine na auto-putevima zemalja članica Inicijative, koja će početi da se koristi do kraja septembra.

„Open Balkan ETC sistem je u test fazi i do kraja septembra krećemo sa upotrebom jednog TAG-a između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Bilo koji korisnik ETC naplate u bilo kojoj zemlji u okviru Inicijative ‘Otvoreni Balkan’ moćiće samo sa jednim TAG-om da plaća putarinu u svim ostalim zemljama“, naveo je Momirović.

Momirović je precizirao da će plaćanje putarine u zemljama Inicijative „Otvoreni Balkan“, biti moguće bez zaustavljanja ili kupovine bilo kakvog dodatnog uređaja ili kartice u zemljama u kojima nije njegovo vozilo registrovano.

„Otvoreni Balkan“ je, kako je naglasio, najbolja regionalna inicijativa u poslednjih 30 godina, nagalsio je ministar i tom prilikom je podvukao da je ponosan što je Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem država koja okuplja, koja nudi bolju perspektivu i koja se ne predaje u borbi za bolju budućnost građana celog regiona.

„U osnovi inicijative ‘Otvoreni Balkan’ je saradnja i povezivanje, zato mi moramo da nastavimo da gradimo pruge i puteve koji će spajati ljude, i da radimo na ukidanju administrativnih barijera između tri zemlje kako bi se olakšao protok ljudi, roba i usluga“, rekao je on i dodao da će tržišta Srbije, Severne Makedonije i Albanije tako postati atraktivnija za strane investitore, saopštilo je ministarstvo.

Bočvarski je rekao da sa kolegom i ministrom Momirovićem ima odličnu saradnju i komunikaciju, i da njihovi razgovori uvek dovode do značajnih inicijativa za dve države.

„Potvrdili smo zajednička opredeljenja u pravcu efikasnijeg regionalnog povezivanja i ubrzanja razvoja privreda. Primarni fokus stavljamo na realizaciju infrastrukturnih projekata, posebno u oblasti železničkog povezivanja, što će dalje omogućiti rast i ubrzani regionalni razvoj između naših prijateljskih zemalja“, rekao je ministar Bočvarski.

Na sastanku je bilo više reči i o tekućim projektima povezivanja kao što su rekonstrukcija i modernizacija pruge Niš – Brestovac – granica sa Severnom Makedonijom, kao i o funkcionisanju integrisanog graničnog prelaza Preševo – Tabanovci.

